Jaime se desespera en 'Pasapalabra' ante la estrategia de Orestes en el Rosco: "No es la primera vez"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del formato, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Como consecuencia, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, asumiendo el riesgo de abandonar definitivamente el concurso. Pero su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul. Sin embargo, este lunes, fue Jaime que se vio en la cuerda floja.









"No es la primera vez"



Aunque ambos se enfrentaron al Rosco con una elevada cantidad de segundos, Orestes fue quien arrasó esta tarde. El participante logró buenos resultados con su estrategia de decir todas las palabras de carrerilla sin usar 'pasapalabra' para terminar el Rosco lo antes posible. Sin embargo, después prefirió no jugársela más de lo normal y se plantó, mientras dejaba pasar los segundos para terminar su jugada con 22 aciertos.

Como consecuencia, Jaime tuvo que demostrar su rapidez, dado que al no contar ya con su compañero durante la partida, cuando decía 'pasapalabra' no disponía de demasiado tiempo para pensar en sus respuestas. Por el momento, ya contaba con 11 aciertos, por lo que necesitaba otros 11 para empatar, siempre y cuando no cometiese ningún fallo. Sin embargo, después de cometer el primer error, lo siguientes fueron sucediendo hasta sumar tres.

"No es la primera vez", se lamentaba el participante ante la victoria de Orestes y la estrategia que empleó, provocando así que se viese obligado a responder con mayor rapidez al apenas tener tiempo para pensar en las soluciones. Por este motivo, este martes, el participante tendrá que enfrentarse a la Silla Azul para poder seguir luchando por el bote de 712.000€ contra Orestes.