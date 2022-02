Juanra Bonet frena 'Pasapalabra' y enseña a Roberto Leal su truco para no planchar: En tres sencillos pasos

'Pasapalabra' se encuentra en uno de sus mejores momentos. El concurso de Antena 3 ha cerrado el 2021 con unos datos de audiencia realmente envidiables. Ha sido espacio diario más visto de la televisión en el año, además ha sido líder durante todos los meses. El programa de Roberto Leal arranca 2022 con una media de 2,7 millones de espectadores y un 23,1% de share, y sigue logrando unos datos envidiables en cada una de sus emisiones.

Con estos datos sobre la mesa, lo que está claro es que el formato no sería lo mismo sin Roberto Leal. El presentador ha consolidado su imagen y ha logrado fidelizar a la audiencia cada tarde. A diario hace gala de su sonrisa, buen humor y buen rollo para transmitir el buen ambiente que hay en el plató hasta las casas de todos los espectadores.

Hace casi cinco años, Roberto tomaba las riendas de 'Operación Triunfo' y presentaba el formato en su regreso tras unos años de parón. El reality fue todo un éxito y el presentador logró conducirlo con una nota sobresaliente. Gracias a ello, llegó la oportunidad de ponerse a los mandos de 'Pasapalabra' y no le ha ido nada mal.





Actualmente, presenta la batalla entre Orestes y Jaime, que juegan cada día por llevarse el bote. La pista musical y el rosco, son dos de las pruebas estrellas del formato, que no sería lo mismo sin sus celebrity. En los últimos días, entre los invitados hemos visto a un rostro muy conocido de Atresmedia que presenta el formato previo a 'Pasapalabra'. Se trata de Juanra Bonet, que no ha pasado desaparecibido en su paso por el concurso del rosco.

¡No sabíamos que afinara así de bien! ?? ¡Confirmamos que @ElBonet tiene que estar en 'Tu cara me suena 10'! ?? #Pasapalabrahttps://t.co/Uo6vHU8eZh — Pasapalabra (@PasapalabraA3) February 19, 2022





Durante el programa se ha vivido una anécdota que Juanra Bonet ha convertido en el mejor de los trucos para los espectadores. Antes de dar comienzo a la prueba '¿Dónde están?', Roberto Leal ha presentado los dos paneles entre los que tenía que elegir Jaime: planchar la ropa o fregar los platos. A la hora de elegir el tema, el concursante ha apuntado "yo no plancho", a lo que Juanra ha añadido "si está bien colgada, no hace falta planchar".

Tres pasos para no tener que planchar la ropa, según Juanra Bonet

Roberto Leal no podía creer lo que acababa de escuchar y ha pedido a su compañero de Antena 3 que explicara como lo hace. "Tú lavas y tiendes cuando hay que tender, no lo dejas en la lavadora un rato, sino que lo sacas rapidito", aseguraba. En ese momento, el presentador de 'Boom' explicaba los tres pasos que sigue él mismo en su casa: "Haces así", decía sacudiendo con las manos, "estiras un poquitín" y por último "lo dejas en una percha que se seque cerquita del radiador y no hay que planchar".