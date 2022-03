Roberto Leal alucina con la estrategia de Orestes para vencer a Jaime en el Rosco: "Pura psicología"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Como consecuencia, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, asumiendo el riesgo de abandonar definitivamente el concurso. Pero su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul.









"Menos mal que me he callado"



Tras mostrarse muy desconcentrado este lunes, Orestes logró hacerse con la victoria. Durante el Rosco, el concursante parecía tener una buena racha y comenzó a acertar sin parar. En la última vuelta, ambos iban empatados con 21 aciertos, teniendo Jaime una ligera ventaja al contar con un segundo más en su marcador.

"Sin ningún tipo de seguridad, voy a escuchar esta y voy a decir algo porque estoy casi segura de que Jaime tiene otra. Así que a por ello", decía entonces Orestes, desvelando la estrategia que iba a seguir. "Esto es pura psicología ya, eh", apuntaba Roberto Leal, lo que provocó las risas de Orestes. El participantes se la jugó con la 'T' y acertó. De esta manera, se ponía por delante de Jaime. Al no querer jugársela con otra, el concursante dejó pasar los segundos para plantarse con 22 aciertos y ningún fallo.

La jugada le salió bien, ya que puso a Jaime en la obligación de probar suerte para intentar recuperar la ventaja. Por este motivo, Jaime lo intentó, pero falló la 'P', la 'G' y la 'T'. De esta manera, Orestes se hacia con la victoria inmediatamente al no haber cometido ningún error. El concursante se mostró muy contento con su decisión, ya que en el repaso de palabras se dio cuenta que no se sabía la respuesta de ninguna de las letras que se había dejado. "Ni idea, menos mal que me he callado", reconocía Orestes.