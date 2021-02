Risto Mejide se sale de la línea oficial y se rinde a las ideas de Ayuso: "Merece nuestro aplauso"

El presentador de Mediaset, Risto Mejide, ha arrancado la semana en 'Todo es mentira' haciendo un inciso para reflexionar sobre una de las últimas decisiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, el presentador ha querido explicar su reacción a aquellos espectadores que no la entendieran en un primer momento: "Hay veces que nosotros tenemos que parar lo que estamos haciendo y decir: un momento".

En este sentido, el presentador ha querido matizar el motivo de su postura, explicando cuál es la base de su programa y cómo se gestiona el criterio para decir una cosa u otra: "Somos un programa de humor e intentamos aligerar algunas noticias, aunque a veces sea muy complicado. Pero hay veces que ciertos políticos dan un giro, un volantazo, un golpe de timón, que nos interesa. Y sí, nos hemos metido mucho con Isabel Díaz Ayuso, hemos hecho bromas sobre ella, sobre el Zendal, sobre 'la presicienta'. En fin, como hacemos sobre otros políticos. Pero también hay que reconocer cuando alguien creemos que está diciendo algo con mucho sentido".

Las palabras de Risto Mejide sobre Ayuso

Por ello, el publicista también ha querido repasar otros momentos en los que ha mostrado su apoyo a las decisiones de la presidenta madrileña: "Como cuando propuso que las farmacias realizaran test de antígenos, como cuando propuso que se realizasen los test PCR en Barajas, como cuando ha dejado abiertos a los hosteleros, demostrando que no necesariamente provoca una incidencia acumulada peor, o mejor dicho, no han mejorado tanto como decían los que lo cerraron".

EFE/ Juan Carlos HidalgoJuan Carlos Hidalgo

Tras poner su postura encima de la mesa, Risto Mejide también quiso mandar un mensaje de confraternidad a Isabel Díaz Ayuso: "A nosotros nos va a tener siempre ahí, presidenta. Si va por ahí, nosotros la vamos a apoyar. Y habrá gente que dirá que hemos perdido nuestra independencia. No. Cuando se trata de salvar vidas, no hay política que valga. Lo que vale son medidas. Y esta medida todos los expertos a los que hemos consultado, nos dan la razón. Esto no va de colores, va de salvar vidas".

El aplauso de Risto Mejide a Isabel Díaz Ayuso

El motivo de este alegato a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid está relacionado con la petición para liberar la producción de vacunas, y así se puedan fabricar en cualquier laboratorio dentro y fuera de nuestras fronteras, postura a la que Isabel Díaz Ayuso se sumó la pasada semana: "El jueves pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo algo que merece una ola, merece un aplauso, y merece atención. Llevamos semanas reivindicando la liberalización de esas vacunas, es decir, que puedan fabricarla en cualquier laboratorio del mundo obviamente".

Isabel Díaz Ayuso pide la nacionalización y liberalización de las vacunas y @ristomejide responde: "Merece nuestro aplauso" https://t.co/5OKHNixjUj — Cuatro (@cuatro) February 8, 2021

En esta dirección, Risto Mejide también explicó que en nuestro marco jurídico existe una "figura legal" que es "el régimen de licencia obligatoria", por la cual "el Gobierno de España puede obligar a las farmacéuticas a liberalizar esas patentes y permitir que esas vacunas se fabriquen en laboratorios del estado", una medida que puede provocar un aumento del ritmo de vacunación, mermado en cierta medida por reducciones en los planes de producción.

También te puede interesar

Risto Mejide se salta el guion con su opinión sobre el juicio a Cristina Cifuentes: "Faltaría más"

Risto Mejide se enfrenta a una alcaldesa vacunada en pleno directo: "Es usted una vergüenza"