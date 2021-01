Risto Mejide se enfrenta a una alcaldesa vacunada en pleno directo: "Es usted una vergüenza"

Estas últimas semanas, los funcionarios y empresarios que se han vacunado fuera de su turno han acaparado todos los debates y los espacios informativos. Y es que cada día se descubren nuevos casos de personas que han abusado de su puesto de poder para "colarse" y alterar el plan de vacunación.

Es por esto por lo que, este jueves, 'Todo es mentira' realizó una conexión en directo con la alcaldesa de Tossa de Mar (Gerona), Gisela Saladich, quien acusa a Imma Colom, la actual edil del municipio, de haberse vacunado contra el coronavirus cuando no le correspondía. Ante esto, Colom se justificó diciendo que además de alcaldesa es sanitaria, aunque reconoció haberse cogido una excedencia para centrarse en la política.

Para conocer todas las versiones, Risto Mejide quiso hablar en directo con la acusada, quien confirmó haberse vacunado, insistiendo en que no ha incumplido ningún protocolo al ser sanitaria. A pesar de encontrarse en plena excedencia, asegura que sigue cumpliendo las normas, ya que está liberada al 5% para continuar con su labor médica.

"No he saltado el turno como la exalcaldesa acaba de comentar. He sido incluida en el listado de personal sanitario de Tossa de Mar", explicaba, ya que, según recordó, además de ser alcaldesa, también es médico, lo que ejerce en la residencia del municipio como voluntaria sanitaria. Por este motivo, la política sigue creyendo que ha hecho lo correcto y no se arrepiente, tal y como dijo en un comunicado.

"Cuando uno convierte una infracción hacerlo público no le convierte en un héroe, usted se ha saltado el protocolo", le reprochó el conductor del espacio. "Usted es una voluntaria que pasa por ahí, pero en estos momentos excepcionales, además de que igual debería dejar de pasar por ahí, usted no es de lo sanitarios que más contactos tiene", agregó Mejide, aparentemente enfadado.

"Es increíble la jeta"

A pesar de las duras palabras del presentador, la alcaldesa seguía mostrándose muy orgullosa por haberse vacunado y solo repetía que "antes de alcaldesa soy sanitaria", insistiendo en que está "en contacto con personal Covid y no Covid de la residencia". "Usted no debería haber sido vacunada nunca, es increíble la jeta", le decía Mejide.

"¿Sabéis cuando decimos tenemos los políticos que merecemos? Pues no, por muy mal que lo hayamos hecho no merecemos políticos así, la gente de Tossa de Mar no merece este nivel. Y la gente que lo necesita y está esperando por su vacuna no merece, encima, escuchar decir a esta señora que se va a poner la segunda dosis. Una moción de censura se merece", declaró el comunicador, muy alterado.

Haciendo caso omiso de las palabras del presentador, Colom aseguró que se vacunará de la segunda dosis y que espera que todo el mundo pueda vacunarse cuanto antes. "Mientras se sigan colando los ediles, está difícil que le llegue a mi abuela", replicaba un colaborador del espacio. "Es usted una vergüenza tanto para la política como para la clase sanitaria", concluyó así Risto la entrevista, antes de despedirla. No obstante, la entrevistada se mostró muy tranquila y declaró que esa era solo su "opinión".