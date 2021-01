Risto Mejide es acusado por un taxista y se enfrenta a él en directo: "Todo tipo de insultos"

Este jueves, Risto Mejide comenzó 'Todo es mentira' haciendo un repaso de una información que se dio el pasado lunes. Al enterarse de que algunos vehículos de rescate habían sido atacados, supuestamente por conductores de taxi o VTC, el espacio de Cuatro realizó una conexión en directo con el coordinador de ‘SOS 4x4 rescate’ para escuchar sus testimonios.

"A mí lo que me alucina es que llevo dos días recibiendo todo tipo de insultos. Que me insulten ya me molestan, pero encima lo hace gente que no me conoce y que no se ha mirado el programa. Dicen cosas que nosotros no hemos dicho en ningún momento", comenzaba diciendo el presentador muy cabreado.

Para explicar el motivo de su enfado, el condutor del espacio habló de una carta abierta que la asociación del taxi ‘Project Taxi’ había dirigido contra él: "Yo la he visto y ni la he leído. He vito la cantidad de insultos que van adjuntos a esa carta y, la verdad, es que he pasado de ella porque tengo la conciencia muy tranquila, yo no he acusado a nadie. El que ha redactado eso ha perdido el tiempo".

La bronca entre Tito Alvárez y @ristomejide . El presentador corta la entrevista cuando el taxista se niega a rectificar sus acusaciones #televisionpic.twitter.com/mX9K2ZoXt9 — TVMASPI (@sebas_maspons) January 15, 2021

Por este motivo, el programa de Cuatro contó con Tito Álvarez, coordinador de ‘Project Taxi', como invitado, a través de una videollamada, para aclarar lo sucedido. Intentando justificar sus palabras, el entrevistado acabó cediendo y reconoció su error ante los reproches de Mejide: "Tengo que reconocer que esta carta se escribió en un momento de calentón".

“¿Qué te molesta de lo que he hecho? A ver, cuéntame”, le pedía el conductor del espacio muy alterado. “Molesta que todos los medios, en general, siempre que se rompe un coche alguien dice que los taxistas... estamos muy expuestos en este tema”, aclaraba Tito.

"Hasta nunca"

“No voy a permitir que me lances a la jauría de Twitter con una carta abierta acusándome de cosas que yo no he dicho ni he hecho. No lo voy a permitir ni contigo ni con nadie, así que ahora mismo te vas a retractar ante la misma gente delante de la cual me has acusado de lo que dices que he hecho”, le advertía el presentador. “Tú no me vas a decir a mí de lo que yo me tengo que retratar”, le respondió el taxista..

Ante la negativa del entrevistado, el publicista se mostró muy indignada y decidió finalizar la conexión en directo: "Bien, en ese caso, Tito, no tenemos nada más que hablar. El que miente eres tú y no volveremos a hablar. Gracias Tito y hasta nunca". "No es que me ‘gire’ es que, simplemente, no me gusta que me miente a la cara", concluía Risto Mejide muy molesto.