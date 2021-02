Risto carga contra el PP y el Zendal por el feo gesto que han hecho a 'Todo es mentira': "Nos han mentido"

Este martes, Risto Mejide se mostró muy ofendido y no dudó en arremeter contra los causantes. El presentador de 'Todo es mentira' cargó contra el Partido Popular y el Hospital Isabel Zendal de Madrid, en concreto contra su coordinador Fernando Prados, por incumplir la promesa que habían hecho al espacio de Cuatro: "Nos han mentido otra vez, esta vez a la cara".

Hace unas semanas, Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, realizó una conexión en directo con el programa para hablar del supuesto boicot de los enfermeros del Zendal al propio hospital. "¿Usted ha podido ir a comprobar esa información? Nosotros tampoco. ¿Por qué el director del Zendal no ha querido entrar en directo en el programa para poner encima de la mesa esas pruebas? A mí cuando eso ocurre me pasan dos cosas: primero, desconfío del que no quiere dar datos; y segundo, tiendo a confiar en los trabajadores, en la gente de abajo, en la gente que no tiene ningún interés político", declaró Mejide tras asegurar que "desconfiaba" de sus palabras.

Para poner solución a su desconfianza, Serrano decidió invitar formalmente al equipo del programa de Cuatro a visitar el Zendal, lo que el conductor del espacio aceptó, pero con una condición: "Aceptamos la invitación pero tiene que ser el día que nosotros queramos, por sorpresa". No obstante, el presentador aseguró en directo que, tras varios intentos, esto no había sucedido.

"Nuestro único compromiso es con vosotros. Si nos comprometemos a hacer algo, lo vamos a hacer. El problema es que a veces esos compromisos dependen de terceros", comenzó diciendo Mejide, aparentemente molesto. El conductor del espacio recordó las palabras de Serrano cuando le invitó a visitar el polémico hospital. "Cuando quieran, será un placer", dijo el portavoz del PP.

"Están ocultando algo"

"¿A vosotros os han dejado visitar el Zendal? Pues a nosotros tampoco. El compromiso era que nos íbamos a presentar sin avisar, para evitar que no nos hicieran el teatrillo y encontrar la situación real, pero a pesar de todo, avisamos que sería esta semana", recordó el publicista. Sin embargo, tal y como explicó Mejide, avisaron de la semana que pretendían ir con el equipo a las instalaciones y les respondieron con una negativa: "De momento lo estamos espaciando porque los profesionales están cansados de tanta cámara".

Sin embargo, la respuesta no pareció convencer al programa de Cuatro, dado que Isabel Díaz Ayuso acababa de protagonizar un acto institucional este mismo martes para celebrar el inicio de la campaña de vacunación en el Zendal. "Si estaban estresados porque viniese una cámara, ¿Qué pasa con el acto de la presidenta?", reprochó Mejide para después señalar que tampoco les habían acreditado para asistir al acto.

"Un acto al que no nos han dejado ir, porque no nos han acreditado. Así que no mientan, que no digan una cosa y luego otra", agregó el presentadora tras confesar que el argumento para no acreditar a 'Todo es mentira' era que "no somos un medio informativo". "Además de mentir, están ocultando algo", opinó Mejide aparentemente molesto. "Si al final no os enseñamos este reportaje no ha sido porque no hayamos querido", concluyó, mientras aseguraba a los espectadores que lo seguirían intentando.