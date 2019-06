La retahíla de datos de Risto Mejide que ha sacado de quicio a Beatriz Talegón

Risto Mejide ha protagonizado un nuevo enfrentamiento en su programa ‘Todo es mentira’. En esta ocasión ha sido con Beatriz Talegón. La entrevista se ha caracterizado por su tono bronco. Desde el primer momento, la tensión se palpaba, sobre todo porque Risto no lograba articular su discurso sin las interrupciones de la invitada. Tanto es así, que en un momento el presentador perdió los nervios: “Beatriz, yo te he escuchado todo el rato. No me enerves más, por favor.”

Pero el enfrentamiento entre ambos vino motivado por los datos de audiencia de TV3 respecto a otros canales estatales. Y es que hace unos días, durante una conferencia, Beatriz Talegón afirmó que la audiencia del programa ‘Polònia’, que se emite en el medio público de referencia para los independentistas, era superior al de ‘Supervivientes’. Risto Mejide le ofreció una serie de cifras que desmentían las tesis de Talegón: El especial de la boda de Belén Esteban en ‘Sábado Deluxe’ anotó en Cataluña un 17,6% de audiencia, mientras que el espacio de TV3, ‘FAQS’ se quedó en un 11,4%. Yo ahora me puedo montar una conferencia diciendo que en Cataluña la gente prefiere ver el "Deluxe" antes que el "FAQS", afirmó Risto.

Por otro lado, Mejide ha afeado a Talegón que afirmara que TV3 no mentía: “¿Por qué dices que TV3 no miente?, porque esa es otra que podríamos estar discutiendo varios días. He leído artículos en The Washington Post poniendo de vuelta y media el rigor informativo de TV3 y su presunta imparcialidad. Pero da igual, lo que me interesa es el por qué sacas esto en una conferencia. ¿En Cataluña la gente prefiere informarse mientras que en el resto de España son idiotas y por eso consumen otro tipo de contenidos?” le dijo Mejide a una tensa Beatriz Talegón.