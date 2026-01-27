"A veces criticamos a Bruselas por su afán regulatorio pero otras veces es necesario; quieren multar con 132 millones de dólares a X por Grok"

El periodista Jorge Bustos ha analizado en 'Herrera en COPE' la reciente investigación de la Comisión Europea contra la red social X (antes Twitter) por su inteligencia artificial Grok. Durante su conversación con Alberto Herrera, Bustos ha defendido la necesidad de una regulación estricta, mostrando su preocupación por la confianza desmedida en estas tecnologías.

La investigación se origina después de que numerosos usuarios demostraran que Grok permitía generar imágenes pornográficas de menores a partir de una fotografía normal, un hecho que también destapó una investigación del periódico El País. La acusación formal contra la empresa de Elon Musk es la de exponer a los ciudadanos a daños importantes al permitir la creación y difusión de contenido ilegal sin ningún tipo de control.

Una regulación necesaria

Ante esta situación, Jorge Bustos ha respaldado la acción de Bruselas. "A veces criticamos a Bruselas por su afán regulatorio, pero es que a veces es muy necesario y va por delante", ha señalado el periodista. La medida se ampara en la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a anticipar riesgos y actuar con rapidez para eliminar contenidos dañinos, algo que Grok no estaba haciendo.

La libertad de expresión no incluye generar ni difundir un contenido de sexualidad a una niña de 14 años" Alberto Herrera Periodista

El debate se ha centrado en los límites de la innovación y la libertad de expresión. Mientras Elon Musk califica estas regulaciones de "censura", Bustos ha sido tajante al afirmar que "la libertad de expresión no incluye generar ni difundir un contenido de sexualidad a una niña de 14 años".

Los riesgos de una confianza ciega

Bustos también ha expresado su inquietud por la credulidad del público. "Es una cosa que pone nervioso que la gente confíe más en Grok que en el ser humano", ha comentado, añadiendo que el verdadero problema es que "todavía habrá alguien que se lo crea", en referencia a las imágenes falsas. Además, ha alertado sobre otros peligros, como las personas que "se automedican y se destruyen" siguiendo los consejos de una IA.

Alamy Stock Photo Elon Musk durante una conferencia en 2024

Los riesgos no se limitan a la desinformación, ya que durante la conversación también se han mencionado casos de suicidios presuntamente inducidos por interacciones con inteligencias artificiales. "Es el tema de nuestro tiempo, desde luego", ha concluido Bustos, subrayando la gravedad de la situación. La compañía X se enfrenta ahora a posibles multas de hasta el 6% de su facturación mundial si no implementa filtros estrictos para evitar estos contenidos. Así, en el caso de X, la facturación anual a mediados de 2025 fue de 2.260 millones de dólares, lo que ascendería la multa hasta los 132 millones.