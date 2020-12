La reflexión de Paz Padilla en ‘Sálvame’ para acabar su año más duro: "¿Quieres mi año?"

Una de las presentadora de 'Sálvame', Paz Padilla, ha hecho en pleno directo una reflexión acerca de uno de los años más duros en lo que a su vida personal se refiere. La humorista ha sufrido durante este 2020 dos grandes pérdidas, su madre y su marido. Unas ausencias que siempre ha querido compartir con su público y de las que nunca se ha escondido.

Tampoco lo ha hecho este lunes, día en el que ha intentado mandar un mensaje de esperanza a los telespectadores más entristecidos a causa de las múltiples restricciones que hay por culpa de la covid-19.Las diversas administraciones locales, junto al Gobierno, están reforzando en los últimos días sus restricciones después de que en la última semana la incidencia acumulada se haya disparado, dejando a la vez nueve comunidades autónomas en una "situación extrema" de gravedad.

Las Navidades de Paz Padilla

Estas Navidades por ello van a ser diferentes para todos; también para Paz Padilla. La humorista ha aprovechado el programa para detallar cómo van a ser las primeras fiestas sin la presencia de su marido ni de su madre. El marido de la presentadora de Mediaset fallecía a mediados de verano como consecuencia de una larga enfermedad.

Lo hizo en silencio, ya que ninguno de los dos había querido dar cuenta de esta circunstancia, algo que provocó que los colaboradores de 'Sálvame' no supiesen cómo reaccionar después de que se diera a conocer la noticia. En entrevistas hechas después de la muerte de su marido, Paz ha intentado demostrar tener fuerza en todo momento, aunque no le ha temblado el pulso si ha tenido que reconocer que estaba mal.

El mensaje de esperanza

No en vano, este mal año no ha borrado en ningún momento la sonrisa a la periodista, solo la ha nublado. "Tenemos que tener ganas de superar la adversidad y pensar que la vida va a continuar por muy fuertes que sean los golpes”, ha explicado a sus colaboradores este lunes.

"El que diga que vaya año se lo cambio por el mio " #PAZPADILLA#yoveosalvamepic.twitter.com/rU0BYSmXCl — Sebasmaspons (@Sebas_Maspons) December 21, 2020

A su juicio, lo importante es vivir, "que tengamos ganas de ser felices, habrá momentos para todo” y ha querido mandar un mensaje a aquellos quienes se quejan de las múltiples restricciones impuestas para estas Navidades. “Les digo ¿Quieres mi año? Yo no lo voy a poder olvidar nunca” aunque para Paz este 2020 no es un año horrible, ya que, “cuando la vida golpea, no sabe qué año es”.