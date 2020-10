La reflexión de Boris Izaguirre a Bertín Osborne sobre la conducta de Miguel Bosé respecto al coronavirus

Bertín Osborne ha contado esta semana en su programa de Canal Sur, 'El show de Bertín', con uno de los rostros más conocidos de la historia de nuestra televisión, el también presentador Boris Izaguirre. Sobre la mesa de análisis han aparecido muchos temas de actualidad, como por ejemplo la nueva normalidad en tiempos de pandemia, y también algún que otro personaje conocido que de una manera u otra ha sido protagonista en los últimos meses.

En este sentido, el artista español Miguel Bosé se ha colado en la conversación. Boris se considera un gran amigo del cantante y ha dado algunas claves sobre su opinión tras escuchar las declaraciones que Bosé ha realizado en los últimos meses sobre la covid-19.

"Opino poco porque yo creo que está en todo su derecho de manifestarse de la manera que se ha manifestado y también me parece interesante que haya decidido un poco retirarse de las redes sociales recientemente. Parte de mi buena relación con Miguel se basa en la admiración. En las cosas que le sucede a Miguel y que yo he vivido con él, claramente mantengo distancia. Si él quiere hablar conmigo de esas cosas yo le escucho, pero si él no quiere hablar pues yo sigo igual".

Miguel Bosé sorprendió a todos cuando decidió abandonar todas sus redes sociales. El cantante tomaba esta drástica decisión después de haber protagonizado una importante polémica mediática acerca sobre su posición sobre la futura vacuna contra el coronavirus y el uso de las mascarillas para prevenir la propagación de la pandemia. Bosé cree en la posibilidad de que las vacunas porten micro chips o nano bots para obtener información de toda la población mundial “con el fin solo de controlarla”. Por este motivo, pedía que no fuera obligatoria su inyección. Además, también cree que no tiene sentido imponer la mascarilla a la población sana.

Numerosas personas, entre ellas políticos y compañeros de profesión del artista, arremetieron contra Bosé por sus palabras. Creen que son imprudentes y que atentan contra la salud pública. Después del acalorado debate, Bosé decidió dejar las redes sociales. El propio cantante dio la clave. A través de la agencia que lo representa, Ocesa Seitrack, Bosé explicó que su reciente desaparición de las redes sociales fue por voluntad propia, después de las especulaciones sobre una supuesta expulsión por parte de esas plataformas.

"Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, Don Miguel Bosé Dominguín, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales", expresó la compañía en un comunicado. Después de la introducción añadieron los motivos personales por los que el cantante de 'Corazón bandido' tomó la decisión.

