Miguel Bosé ha vuelto a la palestra durante las últimas semanas por culpa del coronavirus. El cantante español ha acaparado muchos comentarios por sus opiniones críticas sobre la pandemia: ha llegado a negar la eficacia de la mascarilla y también a mostrarse totalmente reacio a vacunarse, cuando sea posible, contra la covid-19.

Las redes sociales han sido el canal utilizado por Bosé para expresarse al hilo del virus. Sus vídeos sorprendieron sobremanera por la voz y los gestos que acompañaban sus palabras: de hecho, las imágenes se hicieron virales al momento. Generaron tanto revuelo que llevaron al cantante a tomar la decisión de borrar sus perfiles en redes.

Lo cual no quita para que Miguel Bosé haya reaparecido por sorpresa en las últimas horas en Internet. A pesar de que el vídeo con el que ha vuelto a las redes ha sido borrado poco después de publicarse.

La fugaz reaparición de Miguel Bosé que ha sido borrada de inmediato

El canal de YouTube del escritor Daniel Estulin fue el lugar elegido para la vuelta a la actividad de Bosé en la red de redes. Ya había conversado alguna vez con él sobre las teorías de la conspiración de la pandemia, así que no es de extrañar que eligiera este medio para expresarse.

Abreboca #2. Cara a cara con Miguel Bosé. Lunes 14 de septiembre. pic.twitter.com/Pnndy97hhT — Daniel Estulin (@EstulinDaniel) September 11, 2020

“Estamos hablamos de un período de dictadura política, y en parte escéptica, necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad. Pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único”, comentaba Bosé en el vídeo. “La no alienación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo: humillaciones, mofas, en fin... Pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alienar”, aseveró también.

Estulin se encargó de airear la conversación con Bosé en Twitter, a pesar de que esta ya no se puede encontrar en YouTube. Un programa de la televisión mexicana, Sale el sol, se hizo eco de la misma, que ya no se puede consultar por completo. La única 'huella' del vídeo está en el tuit del escritor que entrevistó a Bosé.

El intérprete de Amante Bandido decidió no permanecer en las redes sociales “voluntariamente”, como dejó claro la empresa de comunicación que le representa. “No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, es la postura de Miguel Bosé sobre las redes en estos momentos.

Aunque algunos creyeron que a Bosé se le había invitado a abandonar su actividad en estos canales comunicativos, no fue así. Tal y como demuestra el hecho, aunque fugaz, de que ha vuelto a aparecer en una red social para airear, una vez más, su visión negativista de la covid-19.