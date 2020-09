Joaquín Prat responde alto y claro a Miguel Bosé tras sus acusaciones en su último vídeo sobre las vacunas

Miguel Bosé ha reaparecido en redes sociales con otro polémico vídeo contra las futuras vacunas para erradicar el coronavirus. Pocos han sido las personas que lo han podido ver, ya que tal y como han confirmado en 'Cuatro al Día', el vídeo ha sido retirado a las pocas horas de publicarse. Vídeo que sí ha sido comentado por Joaquín Prat.

El cantante fue muy criticado hace varias semanas por mostrar su apoyo público a los negacionistas que se concentraron en la Plaza de Colón de Madrid. Tal fue el revuelo provocado también por este vídeo que rápido fue retirado de las redes sociales.

La respuesta de Joaquín Prat a Miguel Bosé

El programa de Mediaset presentado por Joaquín Prat ha tenido acceso al vídeo y ha compartido alguno de los fragmentos más polémicos, en lo que Miguel Bosé ataca de forma directa a los medios de comunicación por, según él, promover la censura. Afirmando además que muchos se mueven por el amarillismo y porque el que paga, manda: "En los medios, cualquiera de estas tendencias [que él apoya] está censurada, está manipulada y solo les interesa lo amarillista, lo dramático. Han desatado el negocio más infame que existe, que es el negocio del miedo". Según sus argumentos, "los gobiernos obviamente tienen unas necesidades. Cuando los medios son públicos tienen que cumplir con las necesidades del gobierno y cuando son privados se les sensibiliza. Aquí el que paga, manda".

Joaquín Prat ha decidido pronunciarse y ha querido responder al cantante de la siguiente manera: "He oído muchas veces el argumento de que como el Gobierno había dado a este grupo, y a otro grupo mediático, una subvención de 15 millones de euros, aquí todos obedecíamos al dictado del Gobierno".

El presentador se ha sentido identificado con las palabras pronunciadas por Miguel Bosé, pero ha negado que se sienta una marioneta que puedan manejar según unos intereses concretos: "Yo les juro, por las cenizas de mi padre, que a mí no me ha llamado, ni una sola vez, nadie de esta cadena y mucho menos ningún político para decirme lo que tengo que decir. Creo sinceramente en la independencia de los medios de comunicación y que todos opinamos con libertad".

El polémico vídeo de Miguel Bosé

Según señala Miguel Bosé: "La no alineación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente expone a ataques de todo tipo, a denostaciones, a humillaciones. Yo era consciente de que iba a tener que pasar por esta fase. Estamos hablando de un periodo que dictadura 'politicofarmacéutica'. La gente tiene derecho a la verdad".

Sobre la retirada del vídeo, Joaquín Prat ha salido en defensa de Miguel Bosé, ya que no entiende por qué han procedido a borrar el vídeo: "No entiendo por qué se borra un vídeo de Miguel Bosé que está colgado en Youtube, si todo el mundo tiene el derecho a disentir o a albergar las teorías que considere oportunas. No lo entiendo". En este sentido, el presentador ha reconocido que le encantaría charlar un rato con el artista para debatir sobre su punto de vista respecto a la pandemia.

