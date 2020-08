Imágenes del día: La última liada de Miguel Bosé y la sorprendente reflexión de Arturo Valls

Comienza la segunda quincena de agosto y si alguien está siendo protagonista en las últimas horas, ese es Miguel Bosé. El cantante ha querido expresar su rechazo a las mascarillas a través de un polémico vídeo, donde apoyaba una manifestación de negacionistas que aseguran que no hay rebrotes de coronavirus en España y que por tanto, no hace falta mantener la distancia de seguridad y mucho menos el uso de mascarilla.

Estas declaraciones, hechas a través de sus redes sociales, han generado el rechazo de la mayor parte del sector musical, que han reconocido estar muy decepcionados con la actitud que está manteniendo en las últimas semanas Bosé. Hace unos meses hay que recordar que su madre, Lucía Bosé, murió por coronavirus aunque padecía otras patologías previas.

Pero Bosé y el coronavirus no han sido lo único que han sido protagonistas en las últimas horas. El programa que presenta Carlota Corredera, 'Hormigas Blancas', ha recordado a la cantante Rocío Flores como una de las principales impulsoras del cantante flamenco en nuestro país. La presentadora de Mediaset ha reconocido ser admiradora de todo lo que significa y ha disfrutado con este programa.

Pablo Alborán sigue sus vacaciones

Uno de los principales compositores de nuestro país, Pablo Alborán, continúa de vacaciones en lo que ya es un parón alto y claro de su carrera musical. No, no es que Alborán vaya a dejar la música, sino que el coronavirus ha provocado que no podamos acudir a los mega conciertos que nos tienen acostumbrados nuestros cantantes y muchos han aprovechado para echar el freno antes de arrancar septiembre con nuevos proyectos.

La confesión de Arturo Valls

El presentador y humorista Arturo Valls nos tiene acostumbrados por sus peculiares comentarios, en todos los términos, al igual que en sus peculiares presentaciones en el plató de 'Ahora Caigo'. En esta ocasión, ha querido compartir una reflexión con sus seguidores.

Y es que Valls ha explicado que ha disfrutado de vacaciones en un museo contemporáneo, donde ha compartido una instantánea en una postura muy recurrente por los principales influencer españoles. No en vano, Valls ha matizado lo siguiente: "Siempre que voy a un museo de arte contemporáneo me pasa lo mismo, se me cae una moneda y no la encuentro".

Rosa Benito sigue feliz

La colaboradora de Mediaset ha vuelto a compartir una instantánea, en esta ocasión desde la playa, para comentar a sus seguidores que está feliz en esta nueva etapa televisiva y sin tener que dar explicaciones a nadie.

Carlota Corredera se muestra encantada

La periodista y presentadora de Mediaset, Carlota Corredera, después de dejar su papel como directora de 'Sálvame', ha comenzado a desenvolverse como presentadora de los principales programas de la cadena. Tanto es así que ahora está presentando el mítico programa de la cadena 'Hormigas Blancas', que durante la noche del domingo ha dedicado tiempo a Lola Flores, algo que ha gustado y mucho a Corredera.

Nando Escribano estrena plató

Eran muchos los que deseaban ver a Nando Escribano de nuevo en televisión tras el cierre de 'Cazamariposas', un espacio televisivo durante el fin de semana que sirvió precisamente para que el catalán se diese a conocer. Ahora Escribano se encuentra de vacaciones, pero ya tiene nuevo proyecto televisivo por donde ya se ha dejado ver: es nuevo colaborador de prensa rosa en 'Espejo Público'.

Las polémicas declaraciones de Miguel Bosé

Miguel Bosé lleva tiempo generando polémicas, pero en esta ocasión ha generado rechazo hasta en su propio gremio. El cantante ha compartido un vídeo en redes sociales donde se mostraba partidario de no utilizar mascarillas. Sí, han leído bien. Bosé parece haber entrado en un grupo de 'negacionistas', que apuestan por hacer caso omiso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no utilizar la mascarilla ni mantener la distancia de seguridad.

