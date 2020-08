Se cumplen las amenazas: Miguel Bosé ‘desaparece’ tras sus vídeos sobre el coronavirus

Miguel Bosé ha sido tendencia absoluta en redes sociales después de sus comentarios sobre el coronavirus en los últimos meses, especialmente en las últimas semanas. Ahora, y después de varias amenazas desde portales de redes sociales, el artista ha ‘desaparecido’ este domingo. El cantante pasó a estar en boca de todos cuando animó a decenas de personas a acudir a una movilización en la plaza de Colón de Madrid en la que protestaban contra el uso obligatorio de mascarillas para frenar el coronavirus. Una manifestación que llegó a lanzar algunos mensajes negacionistas y que forzó la aparición de Bosé en un vídeo en Twitter.

Algunos de sus seguidores señalaban el aspecto físico del artista, al que se le notaba pasado de peso, con una barba profusa y con dificultad a la hora de hablar y temblores en la voz. En cualquier caso, en dichos vídeos anunciaba Bosé que él nunca había negado la existencia del coronavirusy que había sufrido un percance en redes sociales que ahora se ha multiplicado exponencialmente.

Twitter y Miguel Bosé

Una de las confesiones que realizaba el artista era que la red social Twitter había decidido suspender su cuenta durante un tiempo limitado. Por ello, Bosé está haciendo un mayor uso de su perfile en Instagram para publicar vídeos relacionado con sus teorías sobre el virus. Ya en meses anteriores algunas de sus declaraciones habían corrido como la pólvora al culpar a Bill Gates, al empresario George Soros y al 5G como parte de un complot relacionado con el COVID-19.

Eso sí, en las publicaciones de las últimas semanas matizaba que el “bicho existe y ha matado”, en respuesta a aquellos que le acusan de negacionista. Eso sí, relataba: “Me han censurado porque he sido malo, y me han castigado”, en referencia al cierre de su cuenta de Twitter.

Ayer terminó el castigo semanal de twitter a Miguel Bosé por afirmaciones falsas sobre vacunas y el uso de mascarillas. Analicé su tuit más polémico y detecté que casi todas las cuentas que lo retuitearon son automatizadas, difunden bulos, odio y contenido de extrema derecha. pic.twitter.com/0maQsUz6mN — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 27, 2020

Miguel Bosé ‘desaparece’

Y es que, tras la censura de Twitter, esta semana saltaban las alarmas después de Facebook e Instagram incluyeran un aviso en los vídeos de Miguel Bosé alertando de que podría tratarse de “información falsa”. No obstante, el artista mantuvo los vídeos en la red social y hoy se han materializado las amenazas: todas las cuentas de redes sociales del artista han desaparecido.

Hace poco Miguel Bosé se quejaba porque una de sus tres redes sociales (twitter) le bloqueó una semana. Ahora mismo no existen ni su página de facebook, ni sus cuentas de Instagram y twitter.https://t.co/me5TCabIA0pic.twitter.com/zHNr97jLdJ — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 30, 2020

Ya no existe (al menos temporalmente) ni el perfil oficial de Bosé de Twitter, Facebook o Instagram, donde realizaba la mayoría de sus alegatos sobre el coronavirus y el estudio de la vacuna. Unas palabras que le valieron las críticas de muchos compañeros de profesión. Entre ellos Rosa Benito, que le acusaba de mentiroso. Bosé insistía en que su rechazo a las mascarillas tiene una explicación: "La población sana no tiene por qué llevarla. Los enfermos, los sanitarios y los ancianos. Pero un uso obligatorio, generalizado y sin excusas, no"