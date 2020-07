El recado de Luis Figo al Gobierno tras estas palabras de Sánchez con Ferreras en La Sexta

El exfutbolista del Real Madrid, Luis Figo, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para mandar un recado a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno concedía este jueves su primera entrevista en televisión después de que se decretase en España el estado de alarma por culpa del impacto del coronavirus en nuestro país. Ha sido en el programa 'Al Rojo Vivo' de LaSexta y en este espacio Sánchez ha hecho balance de los últimos meses y también ha anunciado un importante reforma fiscal que instaurará en las próximas semanas con el fin de recaudar más dinero para, como ha dicho, asegurar la estabilidad del Estado de Bienestar.

El análisis de Luis Figo sobre las palabras de Sánchez

El líder de los socialistas ha subrayado que la reforma que tiene pensado llevar al Congreso de los Diputados supondrá una subida del IRPF para los "tramos más altos", tal y como ya ha explicado en más de una ocasión su socio de Gobierno, Pablo Iglesias: "La ciudadanía exige que salgan reforzadas las políticas públicas. No podemos salir con un Estado del bienestar más debilitado".

Este anuncio parece no haber gustado para nada al deportista portugués, que ha vuelto a utilizar sus redes sociales para exponer su punto de vista y también analizar las palabras del presidente del Gobierno: "Más paro y más pobreza ¡Empieza la desescalada! Estrategia más previsible igual a más paro y más pobreza".

Empieza la desescalada!! Estrategia más previsible= + paro + pobreza ��‍♂️ https://t.co/cqAb2MtRrB — Luís Figo (@LuisFigo) July 2, 2020

Los comentarios de Figo sobre la actualidad política

Luis Figo está muy activo a través de sus redes sociales, no solo en lo deportivo, también en lo político, ya que en las últimas semanas está comentando toda la actualidad relacionada con el tablero político en nuestro país. En las últimas semanas hemos visto como el futbolista del Real Madrid ha analizado las palabras de Sánchez el pasado mes de enero en las que se señalaba que la planta de Nissan no corría peligro, palabras que recordó después de que el pasado mes confirmasen su cierre.

También, las muestras de agradecimiento se han repetido en los últimos días a todas las personas que han colaborado, de una manera o de otra, en la lucha contra el virus. En este sentido, los trabajadores de Inditex han agradecido a Amancio Ortega la labor que ha realizado durante estos duros meses, aplauso al que también se sumó Luis Figo con un comentario en su cuenta oficial de Twitter: "Yo también me sumo al aplauso a Amancio Ortega". Pero la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, también ha sido centro de las críticas de Figo.

La política socialista señaló el pasado mes de mayo su particular teoría sobre la incidencia del coronavirus en España, y más concretamente en la ciudad de Madrid, una de las capitales mundiales más afectadas por la pandemia. En palabras de Carmen Calvo, en sesión parlamentaria, la localización de la capital de España jugó un papel fundamental en la expansión de la pandemia: "No me había dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea, en horizontal. Y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problema del demonio. Yo no me había dado cuenta nunca. La verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal", comenzó Calvo, antes de enumerar esos puntos geográficos que, en su opinión, están "casi en línea recta".

Esta afirmación ha sido recuperada por Luis Figo a través de su cuenta oficial de Twitter, señalando que el motivo por el que Portugal ha realizado más test para ver la incidencia del coronavirus en su territorio se puede deber a su localización, más al oeste.

