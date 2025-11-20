20 NOV 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"¿Y si el Real Madrid le hubiera pedido a Cristiano Ronaldo que no metiera goles un ratito?"
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:31 min escucha
"Tuvimos el privilegio de ser testigos de uno de los momentos históricos de España: moría un régimen, pero no nacía inmediatamente la libertad"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Hace la misma compra en Mercadona, Lidl, Carrefour y Alcampo e indica cuál es el supermercado más barato
Un creador de contenido ha acudido a cuatro cadenas de alimentación diferentes y ha comparado los precios de 20 productos básicos
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Los últimos audios
Memoria y compromiso
2 min