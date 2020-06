Figo manda un recado a Carmen Calvo con el que tumba su teoría sobre el coronavirus

El exjugador de fútbol portugués, Luis Figo, ha comentado través de su cuenta oficial de Twitter una información dada por 'El Mundo' , en la que señala que Portugal es el cuarto país con más test de coronavirus realizados. Unos datos que ha utilizado el que fuera futbolista del Real Madrid para acordarse de unas palabras de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno de España .

La broma de Luis Figo por las palabras de Carmen Calvo

La política socialista señaló el pasado mes de mayo su particular teoría sobre la incidencia del coronavirus en España, y más concretamente en la ciudad de Madrid, una de las capitales mundiales más afectadas por la pandemia. En palabras de Carmen Calvo, en sesión parlamentaria, la localización de la capital de España jugó un papel fundamental en la expansión de la pandemia: "No me había dado cuenta de que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea, en horizontal. Y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problema del demonio. Yo no me había dado cuenta nunca. La verdad es que a veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal", comenzó Calvo, antes de enumerar esos puntos geográficos que, en su opinión, están "casi en línea recta".

Esta afirmación ha sido recuperada por Luis Figo a través de su cuenta oficial de Twitter, señalando que el motivo por el que Portugal ha realizado más test para ver la incidencia del coronavirus en su territorio se puede deber a su localización, más al oeste.

E Porque estamos más al Oeste!!! https://t.co/Lf5AVFmnJw — Luís Figo (@LuisFigo) June 19, 2020

El asunto de los test ha provocado mucho revuelo durante todo el estado de alarma, ya que el número que ha realizado el Gobierno de España siempre ha sido muy confuso. Ahora, el foco de este tipo de pruebas se ha puesto sobre el papel que están jugando en el conteo de víctimas mortales provocadas por el coronavirus. En este sentido, el Gobierno ha confirmado este viernes que la cifra de fallecidos, con test hechos, ha ascendido hasta los 28.313, aunque otras fuentes señalan que esa cifra es mucho más alta, rozando los 40.000 fallecidos.

El papel de Figo en la desescalada

Por su parte, Luis Figo está muy activo a través de sus redes sociales, no solo en lo deportivo, también en lo político, ya que en las últimas semanas está comentando toda la actualidad relacionada con el tablero político en nuestro país. En las últimas semanas hemos visto como el futbolista del Real Madrid ha analizado las palabras de Sánchez el pasado mes de enero en las que se señalaba que la planta de Nissan no corría peligro, palabras que recordó después de que el pasado mes confirmasen su cierre.

También, las muestras de agradecimiento se han repetido en los últimos días a todas las personas que han colaborado, de una manera o de otra, en la lucha contra el virus. En este sentido, los trabajadores de Inditex han agradecido a Amancio Ortega la labor que ha realizado durante estos duros meses, aplauso al que también se sumó Luis Figo con un comentario en su cuenta oficial de Twitter: "Yo también me sumo al aplauso a Amancio Ortega".

También te puede interesar

Luis Figo da la sorpresa con estas palabras sobre Fernando Simón y Unidas Podemos

Luis Figo, contra el proceso de desescalada: "Esto es una p... ruina"