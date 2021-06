Rafael Amargo explica en La Sexta lo que piensa cuando se encuentra con Marlaska en Chueca: "Un día le pararé"

El bailador español Rafael Amargo ha roto su silencio este domingo en el programa de Cristina Pardo, Liarla Pardo, donde ha querido analizar cómo fue su detención y cuáles son sus sensaciones después de que hayan pasado unos meses desde aquellas complicadas horas para el artista. Además, aprovechando su entrevista en La Sexta ha querido referirse a importantes nombres de nuestra crónica política y social como el comisario Villarejo, la fiscal general Dolores Delgado o el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Rafael Amargo cree que hay una "mano negra detrás de su detención y ha negado que se haya producido tráfico de drogas en su casa. Además ha dejado algunos titulares llamativos, como que dos de los policías que participaron en su detención "frecuentaban mucho su casa". El bailador asegura que se personaron 13 agentes en su vivienda, entre los que participaban estas dos personas: "Si a ti te lleva tu jefe a un sitio, tú agachas la cabeza, yo agacho la cabeza y tú cumples con tu trabajo".

En la entrevista, Rafael Amargo también se ha referido a algunos otros asuntos relacionados con la investigación, explicando, por ejemplo, por qué tenía una balanza en el momento de su detención o si se le había pasado en algún momento fugarse del país.









Pero el momento más importante de la entrevista ha llegado cuando se ha referido a varios rostros conocidos de la crónica política de nuestro país. Entre ellos el ex comisario Villarejo o el juez Garzón: "Vino a verme bailar el hombre - Villarejo-. Un señor muy educado, vino con su señora y luego entró dentro y me saludó. Al igual el juez Garzón ha venido mucho. A ellos también les conozco de unos encuentros de gente maravillosa a los que suelo acudir porque me gusta rodearme de personas más grandes que yo para aprender siempre, y desde muy pequeño iba a estas reuniones que fue donde conocí a Dolores Delgado, la fiscal general, antes de ser ministra de Justicia".

El aviso de Rafael Amargo a Marlaska en La Sexta

En este sentido, el bailador ha dejado claro que no quieren que le ayuden, pero sí que le escuchen: "No pueden. Ellos tienen que ser políticamente correctos porque no pueden. Lo que sí podrían es decirme lo que yo estoy diciendo. Tampoco quiero que me ayuden porque serían hacer las cosas mal, tráfico de influencias. Pero sí que me gustaría que me contestasen, porque el señor Grande-Marlaska, que me le encuentro por el barrio de Chueca muchísimo, agacha la cabeza porque creo y considero que no es un sitio para parar a un profesional o a un ministro".

Rafael Amargo y las personalidades que NO LE AYUDAN pic.twitter.com/hacnXuTiRP — TVMASPI (@sebas_maspons) June 6, 2021

Es por ello que, ante la actitud de Fernando Grande-Marlaska, Amargo ha subrayado que está dispuesto a pararle por la calle para hablar de este asunto: "Quiero decírselo en un despacho, pero si llevo tres meses haciéndolo con una jefa de Gabinete y un secretario y no me hace caso pues un día le pararé".

Por último, la presentadora del programa, Cristina Pardo, le ha querido dejar claro que ningún cargo público o ministro del Gobierno le recibirá en sede gubernamental: "Ningún ministro o cargo público te va a recibir porque esto ya paso en España y se metieron un lío cuando el que fuese ministro de Interior recibió, creo recordar, a Rodrigo Rato que estaba imputado. Nadie te va a recibir, creo yo".