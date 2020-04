La crítica del juez Garzón, junto a Jordi Évole, a la derecha : "Utilizan la pandemia para joder al contrario"

Jordi Évole continúa con su serie de programas de 'Lo de Évole' a través de diversas entrevistas por vídeollamada. En la última entraga han participado personajes como Emilio Aragón, Rosa María Sardá, o el juez Baltasar Garzón.

En el caso del que fuera magistrado de la Audiencia Nacional hasta 2012, la entrevista cobraba interés para conocer como ha vivido estas últimas semanas después de ser diagnosticado como positivo de COVID-19, y sufrir una neumonía bilateral a sus 64 años.

Sobre estos problemas de salud derivados del coronavirus le preguntaba el periodista catalán al comienzo de la entrevista: "Bien bien, voy recuperándome, mejorando. Todavía con algunos problemas derivados de la neumonía bilateral por COVID-19 y limpiando los pulmones poco a poco. En unos 10 días me harán unas placas de nuevo", informaba después de que Évole le afirmara que le veía en buen estado.

También comentó Garzón como vivió esos días de ánimo, llegando a reconocer incluso que el peor de los miedos llegó a rondarle por la cabeza: "Hay un momento en el que uno se encuentra debilitado y aunque tengas la certeza íntima de que esto se puede superar y demás, la punta de la guadaña, a la parca, se le ve en algún momento".

¿Combatir las fake news o minimizar las críticas al Gobierno?

Baltasar Garzón sobre la derecha y algunos medios: "La pandemia parece que es el elemento común para joder al contrario"

Poco hubo que esperar para escuchar al juez hablando de política y analizando la situación política actual. Incluso llegaba a dejar un recado a las ruedas de prensa del Gobierno encabezadas por Fernando Simón y Salvador Illa: "Lo que me cansaba eran la extenuantes ruedas de prensa porque me perdía totalmente. Lo negativo es la percepción del bajo nivel de compromiso, de responsabilidad, de algunos políticos durante esta pandemia", comenzaba para abrir el saco político.

Ante estas declaración, Jordi Évole, pícaramente, intenta sonsacar a qué políticos se refería el exmagistrado: "Yo no estoy ahora en condiciones de identificar políticos. A mí me parece que no se puede hacer política cuando estamos en una situación de emergencia, de pandemia, de crisis sanitaria donde hay que arrimar el hombro. Ver algún espectáculo de la derecha, o de la extrema derecha, en el parlamento, lanzándose a degüello al Gobierno, o ver algunos medios que ya parece como que la pandemia es el elemento común para joder al contrario. Me parece muy poco edificante", lamentaba con dureza.

En esta línea continuaba dando su opinión sobre si habría que pedirles responasabilidad a los políticos que encabezan esta situación de esta gestión y cuál sería la mejor forma: "La labor fundamental es la protección, el empoderamiento de las víctimas con todo lo que ello conlleva. Si hay que hacer investigaciones se hacen, pero sin hacer política, sin hacer utilización de los derechos en contra de responsables políticos. Cada cual tiene su responsabilidad, ya se establecerá, pero vamos a hacerlo como se tiene que hacer. Una investigación seria, responsable, saber dónde estamos, qué ha ocurrido", añadía con un tono de conciliación más que de confrontación en estos días tan complicados.

También se manifestó, inducido por Évole, sobre el polémico tema de los bulos y del control del Gobierno para minimizar las críticas a la gestión sanitaria de la crisis: "Estamos viendo que hay demasiadas falsas noticias. Al final del día tenemos que asumir esas falsas noticias, incluso con intención desestabilizadoras de las instituciones, o las combatimos. ¿Cuál es la fórmula? Para mí no es la de la persecución penal 'urbi et orbe', sino la de la discriminación muy clara. Eso lo tiene que hacer la fiscalia y la justicia, cuando llegue a ello con los criterios necesarios. La polícia lo más que hacen es recopilar datos y ponerlos en manos de la justicia", explicaba mostrando toda su experiencia en el mundo jurídico.

Sobre las críticas al Gobierno, Baltasar Garzón afirmó que son necesarias pero responsables: "Eso no es aceptable, la critica debe estar abierta. Cualquier gobierno debe ser susceptible a la crítica, puede defenderse evidentemente. Pero desde mi punto de vista político, la crítica tiene que ser responsable".

Finalmente, la entrevista terminaba con una reflexión de Garzón de lo que puede pasar cuando todo esto pase: "Me relajaré pensando que tenemos la oportunidad de cambiar el sino de nuestros destinos. Si no cambiamos y nos volvemos a quedar en las manos del mercado, de las deudas, tendremos que aguantar que venga otra pandemia y nos pille todavía peor".

