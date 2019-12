La radiografía que Cristina Pardo hace de Sánchez y sus vaivenes: “Que no hable más"

Cristina Pardo, presentadora del programa de La Sexta Liarla Pardo, pasó por el programa de Andreu Buenafuente, Late Motiv, y, junto al presentador catalán, diseccionó parte de la actualidad política que vive nuestro país. Uno de los temas que más se trataron en la conversación entre ambos fue la relación entre políticos y prensa. Destacó el análisis que la presentadora hizo de los cambios de opinión constantes de Pedro Sánchez.

"Me sorprendió muchísimo, el otro día, en la Cumbre del Clima, que hubo una comparecencia de Pedro Sánchez y había una periodista chilena que estaba flipando, porque les habían dicho que sólo podían hacer dos preguntas", contaba Pardo. "Esto con Rajoy ya nos pasó. Se agudizó muchísimo cuando estalló el caso Bárcenas. Ahora nos pasa con Pedro Sánchez", consideró la periodista.

Pardo abordó entonces su opinión sobre el presidente del Gobierno en funciones: "A mí me parece mal que no conteste preguntas, pero si yo fuera su asesor le diría 'Mira, de verdad, no salgas más'. Sale un día, dice una cosa. Al día siguiente, se desmiente a sí mismo. Al día siguiente, se vuelve a desmentir. Y yo creo que el mayor capital que tiene un político es su palabra, su credibilidad, lo consistente que es".

"A veces, digo 'Pfff, que no hable más, que espere a que haya acuerdo con ERC y que nos diga cuál es la película que vamos a vivir'. Me parece durísimo", añadió Pardo a su reflexión. "A mí me parece muy mal que no se responda a todas las preguntas, y creo que cuando lo haces es porque tienes algo que temer o ocultar. Que no estás tranquilo con lo que estás haciendo, vaya", sentenció la presentadora de Liarla Pardo.

— Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) December 19, 2019

Las reacciones a las palabras de Pardo sobre Sánchez no se hicieron esperar. Uno de los comentarios más destacados sobre el tema en redes sociales lo hizo Toni Cantó. El diputado de Ciudadanos se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter. "Suscribo cada palabra de @cristina_pardo. Nunca sabemos cuál es la opinión de Sánchez sobre cualquier tema, es fácil encontrar una declaración suya del día de antes diciendo lo contrario", escribió.

— Toni Cantó (@Tonicanto1) December 23, 2019

"Las mentiras y contradicciones manifiestas de un presidente deberían inhabilitarlo al instante. No es ni lógico, ni justo, ni cuerdo que un pueblo no pueda creer la palabra del representante que ha elegido. #SánchezDimisión", fue una de las respuestas enviadas a Cantó. "@perezreverte escribía ayer que somos el hazmerreír de Europa... por gente así, añadiría yo...", comentaba otro tuitero.

"Pedro Sánchez y sus decisiones", se dijo también, con GIF incluido, en el hilo de contestaciones (casi todas ellas críticas con Sánchez) que generaron tanto las palabras de Cristina Pardo en Late Motiv como la reacción de Toni Cantó.