¿Qué fue de Kristian Pielhoff, el presentador que estuvo al frente del programa 'Bricomanía'?

Kristian Pielhoff es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión en la década de los noventa y también de comienzos del nuevo siglo. El espacio de televisión 'Bricomanía' comenzó sus emisiones en el segundo canal de Televisión Española y rápidamente consiguió colarse en millones de hogares de nuestro país.

El programa se basaba en dar consejos relacionados con el bricolaje y también con la jardinería. Una serie de tareas útiles que después los espectadores, aquellos que soñaban con tener un taller como el de Pielhoff, aplicaban en casa.

Debido a su éxito, el programa pasó de la Televisión Pública a Telecinco. Los años pasaron y el programa volvió a cambiar de cadena y llegó a Antena 3, y en el canal Nova celebró su emisión número 1.000 en el año 2019. Siempre será recordado como uno de los programas más importantes y queridos de la historia de la pequeña pantalla en nuestro país. En el año 2020, el programa fue cancelado.

Sus comienzos en televisión

Pielhoff llegó a nuestra televisión animado por su entorno: "Mi hermana me dijo que había un casting cerca de casa y, como veía que yo siempre estaba trajinando cosas, me propuso que me presentara", reconoció en una entrevista ahora recogida por ' El Español '.





A este casting se presentaron alrededor de 180 personas, pero su amor hacia el bricolaje y también a la jardinería hizo que conectase muy rápido con la audiencia, una relación que se ha extendido casi tres décadas.

Además, el presentador cursó en Bilbao estudios de técnicas turísticas, domina cinco idiomas (castellano, euskera, alemán, francés e inglés) y ha trabajado también como guía de viajes alternativos en África y Asia. Un todoterreno que jamás ha parado quieto. Hace nueve años, en 2012, escribió un libro llamado: '¡Vámonos! De viaje: consejos prácticos para moverse por el mundo' para aconsejar sobre cómo ser un mochilero y disfrutar de un buen viaje.

Ahora, tal y como explica 'El Español', el presentador vasco vive en el País Vasco junto a su pareja y sus perros, siendo vecino de otro de los rostros más conocidos de nuestra televisión, Karlos Arguiñano, con el que ha compartido más de una imagen en sus redes sociales tras coincidir danto un paso. De hecho, durante un tiempo 'Bricomanía' fue producido la productora Bainet, de la que es dueño Karlos Arguiñano.

En cuanto al programa, aprovechando las nuevas plataformas de difusión, 'Bricomanía' está viviendo una nueva etapa en ' YouTube ', donde se pueden disfrutar de nuevos trucos de bricolaje con la esencia del histórico programa.

Incluso, en el canal está disponible el primer programa de 'Bricomanía', aquel en el que el propio Kristian se presentaba a la audiencia con el fin de que la audiencia "se enganchara al bricolaje".