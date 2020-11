El punto de inflexión de Mila Ximénez en plena lucha contra el cáncer que puede cambiarle la vida

La colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez está en pleno punto de inflexión durante estas últimas horas a raíz de las últimas noticias que se han conocido sobre su enfermedad. La actual colaboradora de Mediaset sufre un cáncer de pulmón y del que lleva diagnostico escasos meses.

Desde el primer momento en el que desveló la noticia en 'Sálvame', las muestras de cariño por compañeros de trabajo así como de responsables dentro de la cadena no han hecho más que aumentar. Mila fue diagnosticada de cáncer de pulmón en pleno verano, después de que fuera al médico por un fuerte dolor de espalda que no le dejaba dormir.

La promesa hecha a su hija

Una vez en la clínica, las pruebas aumentaron y el diagnosticado fue cambiando de nombre hasta que al final revelaron con qué había detrás. Mila no lo escondió en ningún momento y de hecho quiso hacerla pública en su propio programa, después de hablar con su hija.

“No lo he contado antes porque necesitaba hablar con mi hija. No se lo podía contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. Tengo miedo a morir. Estoy muy asustada, pero este puto bicho no va a acabar conmigo. ¡De ésta salgo! He salido de cosas peores. Además, le he jurado a mi hija Alba que voy a salir de ésta y jamás le he roto un juramento”, revelaba la periodista en una de sus primeras intervenciones tras hacerse pública la noticia, donde hacía una promesa a su hija que ella no iba a romperse ni por dentro ni por fuera.

La noticia sobre los primeros resultados

Este miércoles la promesa parece que va cogiendo camino ante el abanico de posibilidades en las que podía derivar la enfermedad. Según ha revelado el portal Informalia, tras seis sesiones de quimioterapia las pruebas a las que se ha sometido son muy positivas, por lo que Mila Ximénez está llena de esperanzas aunque todavía ha evitado salir públicamente. “Está feliz y pletórica”, aseguran desde el mencionado portal digital.

Lo que sí es cierto es que desde septiembre en adelante Mila Ximénez ha comenzado a ser la misma que era antes de la enfermedad y ha sido la entrevistadora de grandes reportajes en las últimas semanas, la última la hecha al hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera.

