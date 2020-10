Mila Ximénez se derrumba en directo por culpa de María Patiño: "La voy a mandar a la m..."

El conflicto entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el protagonista de los platós de Telecinco desde hace unas semanas. De tal manera que su disputa está generando bandos y daños colaterales para el resto de colaboradores. Esta vez la polémica pelea ha afectado a Mila Ximénez.

La colaboradora se posicionó del lado del presentador y, además, opinó que muchos de sus compañeros habían reculado respecto a los conflictos que habían tenido los mismos protagonistas en el pasado.

Por este comentario, Ximénez recibió un mensaje de María Patiño, por el que ha acabado derrumbándose. "Sí, yo no soy la más valiente. Sí, aquí nos hemos cagado todos yo me he cagado mogollón de veces", decía la colaboradora como respuesta a su compañera. "¡Qué poco tenéis que hacer! ¡Qué pocos problemas tenéis!", exclamó, haciendo alusión a que no entiende porque Patiño ha llevado esta discusión al ámbito personal.

Dado el revuelo, la colaboradora volvió a explicarse y aclaró que no llamó cobarde a nadie, pero que hay en ciertos enfrentamientos en los que algunos de sus compañeros no se pronuncian.

"Respiraré cuando me salga del mismísimo… Respiro, respiro pero que antes, pero sigo respirando", gritó Ximénez, mientras se levantaba de su asiento con la intención de abandonar el plató. "No sé cómo esto os puede abducir tanto, mi cabeza tiene que ocuparse de una sola cosa y tú tienes claro de qué", declaró dirigiéndose a la cámara para que llegase el mensaje a Patiño.

Finalmente, la colaboradora no lo soportó más y abandonó el plató, aunque Vázquez iba tras ella. "No quiero ni oír los audios porque la voy a mandar a la m*** definitivamente, que entre y diga lo que piensa", apuntó, dejando claro que estaba mensajeandose con Patiño.