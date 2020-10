Mercedes Milá usa un detalle físico del doctor Cavadas para defender a Fernando Simón: "¿Este quién es?"

La entrevista al doctor Pedro Cavadas de la pasada semana en 'El Hormiguero' sigue dejando muchos titulares. En esta ocasión han sido las declaraciones de la periodista Mercedes Milá, que se ha referido al cirujano en el programa 'LaSexta Noche'. El presentador, Iñaki López, le ha preguntado en relación con su punto de vista sobre el doctor Cavadas y la entrevista que había concedido hace pocas horas en el espacio presentado por Pablo Motos.

Justamente el corte que le ha puesto el programa es en el que Pablo Motos le pregunta sobre su análisis de la gestión que Fernando Simón ha hecho de la pandemia. "¿Qué opinas sobre cómo ha controlado la pandemia Fernando Simón?", le preguntaba Motos. "No le conozco, ni ganas. No sé quién lo ha controlado, pero quién lo haya hecho lo ha hecho muy mal porque el resultado es muy malo y no es muy malo una vez. Es muy malo dos veces", exponía el doctor Cavadas en el programa de Atresmedia.

El ataque de Mercedes Milá al doctor Cavadas

Tras un silencio reflexivo, Mercedes Milá comenzaba su intervención haciendo otra pregunta al presentador. "Pero Iñaki, ¿este señor quién es?". En este sentido, el presentador de 'LaSexta Noche' ha defendido la carrera y el currículum del cirujano. "Bueno el doctor Cavadas es un gran experto y un médico muy conocido que además desarrolla una importantísima labor en África con gente muy desfavorecida a la que está llevando, por ejemplo, cirugía, medicina, atención médica. Es un médico muy conocido".

“¿Quién es Pedro Cavadas? Ese aspecto de guerrillero no me gusta”



“Tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón”



Tras las palabras del presentador, Mercedes Milá ha vuelto a lanzar otra cuestión sobre la carrera del doctor Cavadas. "¿Dónde trabaja?", esta pregunta ha vuelto a provocar que Iñaki López vuelva a defender la labor y la carrera profesional del doctor Cavadas: "En esa pregunta me pillas, pero en Valencia tiene su propia clínica, pero es un médico que se mueve mucho por países del tercer mundo donde desarrolla una labor humanitaria muy importante y además es el hombre que hizo aquellos trasplantes de mano, de cara y prácticamente imposibles, solucionando problemas muy serios para a veces niños a los que eliminaba tumores importantes de la cara para trasplantarles un nuevo rostro".

El detalle físico del doctor Cavadas utilizado por Mercedes Milá

En este momento de la entrevista ha llegado uno de los momentos más tensos, cuando Mercedes Milá ha mostrado su punto de vista sobre el doctor Cavadas después de escuchar su reflexión en 'El Hormiguero' sobre la gestión de Fernando Simón: "Yo francamente te diré una cosa, que puede ser una frivolidad y sobre todo si es un médico tan estupendo como tú dices. Yo desde luego no lo conozco, me suena el nombre pero no lo conozco. Pero, ya ese aspecto de guerrillero con el que se ha presentado en el programa de Pablo a mí no me gusta".

Tas estas palabras, Mercedes Milá se ha referido en los siguientes términos a la gestión de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias: "A mí me merece muchísimo respeto, que quieres que te diga. No voy a decir lo contrario porque es lo que me merece. Creo que tenemos una inmensa suerte de tener a Fernando Simón en estas circunstancias".

La entrevista del pasado jueves del doctor Cavadas en 'El Hormiguero' dejó muchos titulares. Cavadas es considerado uno de los mejores médicos de nuestro país y varias semanas antes de que la situación respecto a la pandemia se descontrolase en nuestro país avisó de los riesgos de la covid-19. En estas últimas semanas, Cavadas se ha mostrado muy crítico con la gestión gubernamental y también con la del propio Fernando Simón, figura que ha sido defendida en multitud de ocasiones por la periodista Mercedes Milá.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.USR_PMU

