El polémico gesto de Javier Dávila a Pablo Díaz que llama la atención de Roberto Leal: "Está mal visto"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

A principio del programa, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'el Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

El pasado jueves, los participantes protagonizaron uno de los duelos más reñidos hasta el momento. Durante 'El Rosco', Dávila llamó la atención de los espectadores y de Roberlo Lealcuando empezó a golpearse los puños como su fuese un boxeador. A pesar de lo que pudiese parecer, el concursante hizo ese gesto como signo de triunfo, ya que acababa de caer en la respuesta de una de las cuatro palabras que tenía pendients.

"He visto a tres personas hacer ese gesto en la vida: Holyfield, Tyson y Javier. ¿Qué significa?", le preguntó el conductor del concurso de Antena 3 muy sorprendido. "Es que me ha venido una y es de la alegría que me da. Y como no puedo pegarle a Pablo, entonces tengo que controlarme, que eso en la televisión está mal visto. También él sería duro y no es la manera de hacerlo", sentenició el concursante entre risas, para dejar claro que se trataba de una broma.

Dávila logró acertar la palabra y agotó su tiempo con 22 aciertos y ningún fallo. No obstante, Pablo Díaz se hizo con la victoria, ya que comenzó a remontar en la segunda vuelta hasta confesguir 22 aciertos y el empate. Aunque las risas entre Dávila y el presentador dejaron claro que su comentario fue una broma, las redes sociales se inundaron de comentarios que criticaban el humor del nuevo concursante.

"¡Pesado! ¡Qué pesado es!"

"No soporto a Javier. Me parece un maleducado que intenta hacer gracia pero no", "'No puedo pegarle a Pablo', que mal compañero y pesado es Javier de Pasapalabra. Ojalá no dure" o "La comunicación no verbal de Javier y comentarios como 'choco los puños porque no puedo pegar a Pablo' son muestras de violencia, no riamos las 'gracias'", decían algunos usuarios.

"No puedo pegarle a Pablo", que mal compañero y pesado es Javier de #Pasapalabra222 Ojalá no dure. — Sofía Luna (@moonsophie) March 25, 2021

Algo similar sucedió el martes pasado cuando Díaz también consiguió remontar y hacerse con la victoria del programa. "Ya estoy por encima de Pablo y voy a esperar agazapado hasta que mueva ficha", reconoció desvelando su estrategia y haciendo reír a Leal. "¡Qué cabeza tiene! Quiero decir...¡qué dureza de nivel me ha tocado! No sé si decir la 'S' y ofrecer la paz, pero es que este hombre... es tan duro", comentó Dávila cuando solo le quedaban cuatro segundos.

Al darse cuenta que Díaz no arriesgaba y no daba juego a su estrategia, se desesperó. A él se le terminaba el tiempo y, aunque su rival tenía un acierto menos, todavía le quedaban segundos para acertar. "¡Pesado! ¡Qué pesado es!", exclamó Dávila, refiriéndose a Díaz. "Javier, jugando con la psicología del rival", apuntó el presentador, entre risas. Finalmente, Dávila decidió no arriesgar con la 'S' y plantarse con 22 aciertos.