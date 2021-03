El gesto de Pablo Díaz que hace perder la paciencia a Javier Dávila en 'Pasapalabra': "¡Qué pesado!"

'Pasapalabra' es uno de los concursos más vistos y seguidos de Antena 3, consiguiendo ser el espacio líder en su franja horaria al sumar un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a la cadena, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras en el informativo de la noche.

Esto se debe a que los duelos entre concursantes han logrado enganchar a los espectadores, en concreto su batalla por completar 'El Rosco'. Por el momento, Pablo Díaz se ha convertido en el mejor concursante de la prueba y en el concursante más longevo del concurso de Antena 3. Además, también ha estado a punto de hacerse con el bote en varias ocasiones, lo que le impidió el fallar la última letra que quedaba azul en 'El Rosco'.

A principio del programa, Díaz protagonizó el enfrentamiento más llamativo con Luis de Lama. La rivalidad entre ambos fue de las más seguidas por los espectadores, ya que ambos participantes fueron muy queridos por la audiencia. Tras la salida de Lama, Marta Terrasa se convirtió en una gran rival para Díaz, venciéndole en 'el Rosco' en alguna ocasión. No obstante, tras su derrota, Javier Dávila es el concursante que más difícil se lo está poniendo.

El pasado martes, los participaron protagonizaron uno de los duelos más reñidos hasta el momento. "Tengo miedo a este... señor", confesó Pablo Díaz cuando vio que su contrincante iba mejor que él con con 21 aciertos y 33 segundos, ya que él solo había respondido a ocho palabras, aunque todavía contaba con 91 segundos.

Después de decir varias veces "pasapalabra" y de ir contestando definiciones, Díaz logró terminar la primera vuelta con el empate al lograr también 21 aciertos. Al ver como Díaz iba remontando, Dávila dudaba si resolver la 'O' o pasar el turno a modo de estrategia. "Dime el tiempo de Pablo porque si tiene más tiempo la digo", dijo el concursante a Roberto Leal.

"Javier, jugando con la psicología del rival"

En ese momento, Díaz contaba con 21 aciertos y 31 segundos y Dávila con el mismo número de aciertos pero con 20 segundos. "Hay que decirla", concluyó el concursante al darse cuenta que iba por detrás de su rival y solo le iba a dar tiempo a contestar una palabra más. Ambos pasaron el turno en varias ocasiones hasta que Dávila terminó su tiempo 22 aciertos y estuvo a la espera de fallos por parte del Pablo para poder hacerse con la victoria.

"Ya estoy por encima de Pablo y voy a esperar agazapado hasta que mueva ficha", reconoció desvelando su estrategia y haciendo reír a Leal. "¡Qué cabeza tiene! Quiero decir...¡qué dureza de nivel me ha tocado! No sé si decir la 'S' y ofrecer la paz, pero es que este hombre... es tan duro", comentó Dávila cuando solo le quedaban cuatro segundos.

Al darse cuenta que Díaz no arriesgaba y no daba juego a su estrategia, se desesperó. A él se le terminaba el tiempo y, aunque su rival tenía un acierto menos, todavía le quedaban segundos para acertar. "¡Pesado! ¡Qué pesado es!", exclamó Dávila, refiriéndose a Díaz. "Javier, jugando con la psicología del rival", apuntó el presentador, entre risas. Finalmente, Dávila decidió no arriesgar con la 'S' y plantarse con 22 aciertos.

"Tienes cuatro por delante: con una empatas, con dos ganas", recordó el presentador del concurso de Antena 3 al concursante. Al final, Pablo Díaz se hizo con la victoria por los pelos, ya que falló dos y acertó otras dos palabras.