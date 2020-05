La intrahistoria de la famosa foto de Díaz Ayuso en "El Mundo"

El diario 'El Mundo' ha publicado este domingo una sorprendente fotografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los brazos cruzados en el pecho. Una simple instantánea que ha levantado infinidad de comentarios por la fuerza de esta imagen donde la presidenta transmite dolor por las víctimas del coronavirus.

En el programa "Herrera en COPE" de este lunes, el director del rotativo Paco Rosell ha alabado el trabajo del fotógrafo Carlos García Pozo, que es quien fue el que logró captar esa instantánea. "Es una foto magnífica y una portada impactante que ha tenido mucha polémica. Ayuso era el personaje de la semana y era una gran portada. Hay división de opiniones: otros le aplaudes, otros le sacan el pañuelo y otros pitan. Lo que está claro es que Ayuso no se deja arrugar. La Comunidad de Madrid está en un momento de fuerte acoso por parte del Gobierno central", ha contado Rosell.

El resto de colaboradores también han opinado sobre la imagen. Para Ignacio Camacho, "es un éxito de 'El Mundo' pero le parece un error porque "impostar el dolor es banalizarlo". "Sus asesores estarán satisfechos porque si su intención era armar ruido lo han conseguido. Ellos quieren construir un personaje a la contra de la fobia de la izquierda", ha contado.

Sonsoles Ónega también cree que no es una foto adecuada para Díaz Ayuso y se pregunta si a un hombre se le hubiera ofrecido ese mismo posado. Paco Rosell ha dicho que sí y ha recordado que Carmena también se hizo una foto parecida. "Díaz Ayuso es una mujer que ha sufrido mucho por coronavirus y ha estado muy cerca del dolor de la gente. Ella siempre ha sacado esa bandera por las víctimas", ha concluido.

AYUSO DICE QUE NO SE SINTIÓ "CÓMODA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no se sintió "cómoda" cuando se hizo las fotos y ha asegurado que no buscó "transmitir nada" con ellas. "La verdad es que en esos momentos cuando me estaba haciendo las fotos te confieso que no estaba tampoco muy cómoda. Lo que pasa es que había sido un día muy largo, una semana durísima, viernes por la tarde. 'Ponte así, ponte asá'... bueno, pues lo haces", ha contado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Ayuso ha desgranado que estaba "deseando irse a casa" y no reparó "en más". En todo caso, ha sostenido que es "responsabilidad" suya. "No le hago tampoco daño a nadie, no tenía tampoco intención de transmitir nada y simplemente es que estoy a otras cosas", ha manifestado.

En este punto, ha trasladado que está deseando "encontrar el punto exacto entre la lucha por la vida y por la salud" así como dar "el paso adelante" que les hace falta "para reactivar la economía" teniendo en cuenta que son "un motor económico para España" y que no pueden "estar permanentemente encerrados".