Ana Rosa critica a un Sánchez que "no dialoga y pide el voto": "Parece una cuesta abajo sin planificación"

Ana Rosa Quintana continúa con su programa diario en Telecinco después de pasar un par de días desaparecida tras perder la voz por problemas de garganta. La veterana periodista sigue sumando horas en directo en estos días tan complicados, eso sí, no exentos de polémicas.

A lo largo de la cuarentena, Quintana ha seguido la actualidad de los temas más noticiosos metiéndose en muchos casos en jardines que han llenado titulares. Incluso durante una conexión en directo unos vecinos se sublevaron tras una información que se estaba dando con la que estos vecinos no estaban de acuerdo.

En cuanto a política, las opiniones de la presentadora y alguno de los temas tratados a lo largo de estos meses también le han costado alguna que otra polémica. Polémicas como la protagonizada por un distribuidor de tests catalanes que afirmaba haberse puesto en contacto con el Gobierno sin recibir respuesta. Una información que tuvo que salir la propia Ana Rosa a desmentir días más tarde.

- Presidente Grup Met: “Vendemos tests homologados a muchos países”



- Ana Rosa: “¿El Gobierno trabaja con vosotros?”



- Presidente: “No”



- Ana Rosa: “¿Pero se lo habéis ofrecido?”



- Presidente: “Sí”



- Ana Rosa: “Esto es un escándalo”



ACOJONANTE. pic.twitter.com/eZfGjdfJY7 — Hugo Manchón (@hugomanchon) April 7, 2020

Ana Rosa critica la falta de diálogo de Pedro Sánchez

Tras varios días de confusión por las fases de la desescalada, y antes de que el ministro Illa informase de las franjas horarias en las que se podrá salir a partir del domingo, Ana Rosa Quintana comezaba su programa con un mensaje claro hacia el Ejecutivo: "Comienza la desescalada, y lo hacemos con un preocupante repunte de contagios y muertes. En medio de este panorama desolador, entramos en la fase cero de preparación para iniciar un incierto desconfinamiento", comenzaba el programa con esta entrada.

"A partir del sábado los adultos podrán salir a pasear y hacer ejercicio, pero el ministro Salvador Illa no ha concretado límites ni franjas horarias para que no coincidan niños y ancianos", continuaba explicando ya que todavía no había salido el ministro explicando las franjas para adultos, ancianos, dependientes y niños.

"Comienza la desescalada con un preocupante repunte", @anarosaq y todo su equipo nos trae las últimas novedades en #AR30A > https://t.co/SLXWZr9ZfU#LoEstamosConsiguiendopic.twitter.com/E7YzSrtxat — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 30, 2020

"A esta falta de concreción que desorienta totalmente a los ciudadanos, se suma la absoluta soledad de un Gobierno que se ha instalado en un permanente estado de alarma que cada vez se parece más a un estado de excepción, con las libertades individuales anuladas y con un presidente que no dialoga ni con la oposición ni con los suyos, pero les pide el voto", se lamentaba la presentadora dejando un recado a Pedro Sánchez.

"Entramos en una desescalada que se asemeja más a una cuesta abajo sin planificación. Las comunidades reclaman que no se separe por provincias sino por áreas sanitarias. El Ejecutivo hace oídos sordos a cualquier propuesta", continuaba analizando la soledad del Gobierno ante el resto de administraciones públicas.

"Interviene clínicas de test pero los laboratorios nacionales exportan sus PCR porque no se compran en España. Ante este horizonte devastador, ni los socios de investidura de Sánchez tienen claro si le van a apoyar en la próxima votación en el congreso", finalizaba sembrando la duda sobre los apoyos que le quedarán al Gobierno de Pedro Sánchez cuando todo esto acabe.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR