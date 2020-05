Antonio Maestre ataca a Rufián por criticar a la izquierda tras las burlas a Ayuso: "Le dais el poder"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, el independentista Gabriel Rufián, ha utilizado este domingo su perfil oficial en Twitter para dar lecciones sobre la hoja de ruta que debe seguir la izquierda en el futuro para evitar que la derecha vuelva a tomar las riendas de las instituciones. Un comentario que, por cierto, se le ha vuelto en contra en redes sociales, aunque no precisamente por usuarios que se sitúan en la derecha del espectro político, si no todo lo contrario. Entre los críticos se encontraba, por ejemplo, el periodista Antonio Maestre, cercano a los postulados que defiende Unidas Podemos.

La polémica se originó con el tuit de Rufián, llamando a la izquierda a reflexionar en lugar de bombardear las redes sociales con hacer sátiras sobre la derecha: "No hacen falta más memes en tuiter para ridiculizar lo que hace la derecha, hacen falta más debates en la izquierda para reflexionar sobre cómo y por qué con eso gana la derecha".

Como decimos, el tuit del dirigente de ERC no ha sentado bien entre muchos usuarios, que invitaban al líder catalán a reflexionar por qué votaron recientemente con partidos de la ultraderecha. Y es que uno de ellos, recordaba a Gabriel Rufián que esta misma semana su grupo votó en contra de prorrogar el Estado de Alarma, al igual que haría el partido de Vox, junto a Junts Per Cataluña y la CUP. El propio Rufián justificaba la posición de la izquierda independentista catalana a que existen más alternativas “a la recentralización, a la militarización y a la regresión de derechos civiles” de las que acusa al Gobierno de España con las continuas prórrogas del Estado de Alarma.

Otro de los seguidores de Rufián que criticaban sus palabras fue el periodista Antonio Maestre, quien recordaba a ERC las ocasiones en las que dejó gobernar a la derecha en Cataluña para de esta manera facilitar el camino que conducía al 'procés', dejando primero gobernar a Artur Mas una vez que ERC y CDC formaron la plataforma 'Junts per Sí'​ de cara a las elecciones al Parlamento de Cataluña en el año 2015.

Luego, facilitarían la investidura de Carles Puigdemont en sustitución de Mas y, finalmente, ERC dio su apoyo al actual presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra para seguir avanzando en el proceso independentista.

Y cuando no gana se le da el poder. Que de eso en Cataluña y ERC sabéis bien.

El comentario de Maestre por cierto ha sido aplaudido en redes sociales.

Bueno..., el PSOE no es q sea el no va más de la izquierda, pero l@s de JxCAT, ex CIU, son....., n.p.i. lo q son, aparte de una confluencia de intereses. En cualquier caso, na q ver.