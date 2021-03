Alta tensión en 'Viva la vida': una tertuliana abandona el programa al sentirse ofendida por sus compañeros

Momento de tensión el que se ha vivido este domingo en el programa de Telecinco, 'Viva la vida', presentado cada fin de semana por Emma García. El espacio de Mediaset ha visto como una de sus colaboradoras más conocidas ha decidido abandonar el plató tras considerar que estaba siendo agredida por parte de sus compañeros, una escena que siempre es llamativa, independientemente del medio o el plató de televisión en el que se produzca.

La salida inesperada de 'Viva la vida'

La protagonista de la historia ha sido Carmen Borrego, la hija de María Teresa Campos. Cansada de ser la diana de muchas críticas y el centro de los ataques para algunos de sus compañeros de 'Viva la Vida', Carmen Borrego se ha marchado de plató tras la acusación de Diego Arrabal y Kiko Matamoros de ser el topo que filtró la polémica pelea con su sobrina, Alejandra Rubio a una conocida revista de nuestro país.

Tomando la decisión de irse del programa en medio de la emisión, Carmen deja claro: "No voy a permitir que se plantee un problema con mi familia porque no lo tengo. Es un precio muy caro para mí, no es así, no lo voy a permitir, se me está enfrentando con mi familia constantemente".

En el punto de mira en las últimas semanas por la mala relación existente con la hija de su hermana Terelu Campos, Carmen asegura antes de dejar a sus compañeros plantados: "Por dignidad, ya no puedo más, los dos juegan siempre con lo mismo. Hoy se están comportando como dos malas personas. Yo no tengo por qué venir a un programa de televisión y aguantar esto, yo vengo a trabajar como ellos y siempre es lo mismo. Lo siento mucho por el programa".

Las explicaciones de Carmen Borrego en 'Viva la vida'

Explicando una vez más como sucedieron las cosas tras la publicación de la noticia de la discusión en la que aseguraban que tía y sobrina habían llegado a las manos, Carmen sentencia: "Soy yo la que llamo a la revista cuando veo la publicación, llamo dos veces por la mañana y no me lo cogen, por la tarde me llaman y les digo que no me han llamado para confirmar la noticia. Les pido que rectifiquen. En un momento de nervios podemos decir muchas cosas, pero no somos unas pandilleras, no existe tal pelea, no hemos llegado a las manos".

La marcha de Carmen Borrego del plató de Mediaset se produce días después de que María Teresa Campos regresase a la primera línea televisiva, presentado su programa 'La Campos móvil' con su entrevista a la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Kiko asegura que Carmen Borrego fue la persona que vendió la información y que habría cobrado por ella 3000 euros �� #VivaLaVida385https://t.co/yf6drDfctr — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) March 14, 2021

