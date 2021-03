Salida fulminante de "Viva la vida": un colaborador cuenta el motivo por el que ya no trabaja en el programa

"Viva la vida" cuenta con un colaborador menos desde este fin de semana. Muchos se han dado cuenta de su ausencia y han preguntado en redes sociales, por lo que el protagonista ha tenido que salir públicamente a dar su versión de lo sucedido. Hablamos de José Ángel Leiras, uno de los periodistas del programa de Emma García que llevaba casi cuatro años trabajando en "Viva la vida". Desde hacía unas semanas había desaparecido de la pantalla y muchos personas se preguntaban los motivos que había detrás de esta fulminante desaparición. ¿Se había contagiado de coronavirus y estaba en cuarentena? ¿Le habían despedido?

A través de un vídeo en Twitter, José Ángel Leiras lo cuenta todo. "Buenas, muchos me han preguntando en redes sociales si estaba de vacaciones, si estoy malo, si tengo covid.. No, estoy bien. Ya he tenido covid, espero no volver a tenerlo. Y es verdad que no me habéis visto en el programa en las últimas semanas porque ya no estoy en 'Viva la vida'. Es una etapa que se ha acabado, se ha finalizado y esperemos que vengan otras. A ver con qué nos sorprende el futuro. Agradecer a esas personas que no me estaban viendo en el programa algunos de esos mensajes que me han llegado y que son muy bonitos", ha expresado José Ángel Leiras.

Fin de une etapa. Tras casi cuatro años digo adiós a Viva la Vida en Telecinco. Ahora a desconectar y ya vendrán nuevas aventuras. pic.twitter.com/q0wvl649O3 — José Ángel Leiras (@leirastv) March 7, 2021

EL LARGO CURRICULUM DE JOSÉ ÁNGEL LEIRAS

José Ángel Leiras es un periodista asturiano que ha trabajado en diversos medios de comunicación. Comenzó su trayectoria profesional cuando era joven en la radio, concretamente en la emisora madrileña Radio Complutense, y también realizó prácticas en Radio Voz televisión. Posteriormente trabajó en la Cadena SER en Gijón, realizando programas como "Hoy por hoy". Su primera experiencia en la televisión fue en un programa "Trato abierto". Fue poco después, a principios de 2007, cuando le surgió la propuesta de participar en el programa "La tarde de Extremadura" (Canal Extremadura), en el cual tuvo su primer contacto con el formato magacín. Un año más tarde se integró en el equipo del programa "Esta mañana".

También fue el titular de la sección "Saber lo que pasa" del programa matinal La mañana de La 1 de Televisión Española y de la versión veraniega de este mismo programa, así como sustituto de la titular habitual de este, la periodista Mariló Montero. Además, desde el 12 de septiembre de 2011 hasta el 29 de junio de 2012 presentó la versión diaria de "+Gente" junto a Pilar García Muñiz.En la temporada 2012/2013 presentó el espacio "Objetivo" en Canal Extremadura y luego pasó a la cadena autonómica asturiana TPA para conducir el programa "Conexión Asturias". En 2014 comienza a presentar en la TPA el programa "De hoy no pasa". Desde junio de 2015 y hasta septiembre de 2017 formó parte del equipo de reporteros del programa "Aquí en Madrid" de Telemadrid. Finalmente, en 2018 fichó por Telecinco para ser reportero y corresponsal de "Viva la vida", el magacín de fin de semana que al prinicipio estaba presentado por Toñi Moreno y que después tomó Emma García. Leiras no ha desvelado aún cuáles son esos planes futuros, aunque muy probablemente seguirá ligado a la televisión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Telecinco recibe una oleada de críticas por lo que 'Viva la vida' hace a TVE: "No se merecen esto"