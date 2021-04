Una periodista rusa sufre el ataque de un perro en directo y deja a la presentadora con esta cara

En Rusia, la reportera de un canal de noticias vivió en plena conexión cómo un perro se entrometía en su directo. El animal se lanzó sobre ella y le quitó de un plumazo el micrófono. Ella se llama Nadezhda Serezhkina, es reportera meteorológica de la cadena Mir y se encontraba en la llamada 'Colina de los Gorriones', una zona muy elevada desde la que hay una buena panorámica de Moscú.

Así comienza la transmisión en directo: "Hola Elinam, la primavera ha llegado a Moscú, la temperatura será de 8 grados Celsius, 9 grados Celsius...". En ese instante, el perro da un gran salto, golpe a la periodista y coge su micrófono para marcharse con él. Inmediatamente después, se puede ver a Serezhkina corriendo detrás del animal, un labrador retriever, mientras le grita: "¡Detente, detente, ven aquí!". La compañera que se encuentra en el estudio devuelve la conexión y su rostro lo refleja todo.

A dog in Russia grabbed the reporter's microphone and ran away during a live broadcast pic.twitter.com/R1T8VZ5Kpt