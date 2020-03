Paz Padilla estalla contra los empresarios: "Proteged a vuestros trabajadores"

Todo lo que estamos viviendo estos días con el coronavirus está siendo un mal trago para todo el mundo, un trago que tarde o temprano pasará pero que de momento ya se ha llevado miles de empleos, vidas y ha cambiado la vida de casi todos.

En esta circunstancia las redes sociales se han covertido en un gran altavoz para poder comunicarnos en estos días donde no podernos prácticamente vernos. Y a pesar de todos los mensajes positivos que se están mandando durante estos días también os hay quienes utilizan estas redes para poder denunciar situaciones que se escapan de la normalidad. Eso le ha pasado a Paz Padilla, que tras comprobar por ella misma que algunas empresas no están cumpliendo con el protocolo necesario para poner barreras para evitar contagios y acabar con esta pandemia, no le ha quedado más remedio que explotar y denunciar esta situación en sus redes.

La presentadora, que cuenta con más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos empresarios que no están poniendo todo de su parte para que esta crisis llegue a su fin y se ha indignado al comprobarlo en primera persona con una compañía de teléfonos y una cadena de supermercados, donde no están usando guantes y mascarillas tal y como se recomienda.

Paz Padilla denuncia la situación de algunos empleados por el coronavirus

El mensaje de indignación de Paz Padilla a los empresarios que no cumplen su deber

“Estoy muy indignada”, ha comenzado diciendo. Y es que Paz Padilla ha recibido una llamada de su compañía de teléfonos para ofrecerle más megas y ha comprobado por ella misma que la operadora que le estaba atendiendo no estaba en su casa y se encontraba en la centralita a pesar de las recomendaciones del Gobierno. “Dile a tu jefe que tienes que trabajar desde casa porque estamos en máxima alerta”, le dijo. “Están obligando a ir a mucha gente a sus puestos de trabajo. Esto no se va acabar si todo el mundo se pasa la alerta por alto. Pensemos en grupo y no individualmente”, ha dicho visiblemente enfadada.

A continuación,la presentadora de 'Sálvame', ha mandado un mensaje a todos los empresarios: “Si no queréis que esto sea una catástrofe, tenéis que frenar ya. Por querer ganar dinero y no perder en estas 2 semanas, al final van a ser meses. Vamos a concienciarnos, proteged a vuestros trabajadores. No se puede trabajar sin mascarilla y guantes, por el bien de España”.

La experiencia de Paz Padilla en un supermercado

“Ayer fui a comprar porque no tenía más remedio, iba con mascarilla y guantes y me dice la cajera que solo tienen guantes y que además el empresario les dijo que no se los pusieran porque no daba buena imagen”, ha relatado.

“Ellos que pasan miles de productos por la caja, que se pueden infectar con cualquiera que vaya, y que además lo transmitan luego a su familia. Vamos a mirar la estética???? Por favor, señores empresarios, vamos a tomar conciencia de que esto es un problema global y no tenemos que pensar solo en el dinero. ¡Por favor!”, ha concluido.

