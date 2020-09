Paz Padilla desvela el accidente que sufrió tras el fallecimiento de su marido

Este 2020 está siendo un año trágico para todos, pero, sin duda, ha sido el peor de la vida de Paz Padilla. La presentadora de 'Sálvame' se ha enfrentado estos últimos meses a tres pérdidas. El pasado mes de febrero, tuvo que despedirse de su madre y, hace un par de meses, fallecieron su marido y su suegra.

Según pasan los días, parece que la actriz se va recuperando del duro golpe que ha supuesto para ella la pérdida del amor de su vida, incluso, ya ha logrado reincorporarse a su puesto de trabajo. Además de sus compañeros de cadena, el apoyo de su hija, Anna Ferrer, es lo que más ha ayudado a Padilla salir para adelante, junto con el deporte, que le ayuda a despejar la mente.

No obstante, según ha contado la presentadora a sus seguidores de Instagram, este verano, semanas después de la muerte de Antonio Juan Vidal, sufrió un accidente haciendo ejercicio que le impide practicar todo el deporte que hacia antes.

"Vengo de correr porque hacía mucho tiempo que no corría porque haciendo ski acuático tuve una rotura de fibra. Es lo que tiene ser madurita, que hay cosas que una no lleva bien. Vi a Anna hacerlo y me empeñé, y porque me lo regalaron el año pasado y quería hacerlo. Seguiré haciéndolo", ha contado a través de una serie de stories de la red social.

Con la intención de retomar su vida y despejarse, la humorista ha intentado disfrutar del verano a pesar de la muerte de su marido. Es por esto por lo que la hemos podido ver disfrutando del mar desde un barco, momento en el que podría haberse provocado el mencionado accidente. Sin embargo, nada de los sucedido la impide seguir activa.

La presentadora cuenta cómo es su rutina de cada mañana desde su pérdida

Tras desvelar lo ocurrido, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores su rutina de cada mañana: "Por la mañana me levanto y hago mi meditación, también la hago por la noche. He hecho mi deporte y ahora voy a desayunar. Me ducho y luego me voy a ‘Sálvame’, mirad qué día más completo", ha comentado con una sonrisa en la cara desde el porche de su casa y junto a su hija.