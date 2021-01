La promesa que Paz Padilla hizo a su marido para el 2021 y que cumplió en Nochevieja: "Habrá merecido la pena"

Una de las presentadoras de 'Sálvame', Paz Padilla, ha revelado en su perfil de Instagram una vez han sonado las Campanadas uno de los planes que tiene para este nuevo año, el 2021 y con el que piensa hacer homenaje a su marido, Antonio Juan Vidal, fallecido hace medio año por causa de una larga enfermedad.

Desde esa fecha y durante el resto de 2020 han sido varias las referencias que ha hecho a su marido, ya que su pérdida ha sido uno de los golpes más inesperados que ha sufrido la colaboradora de Mediaset, que de la noche a la mañana ha visto cómo mucho de los sueños que tenía se han roto en tan solo una milésima de segundo.

La nueva normalidad de Paz Padilla

Y es que, si hablamos de lo personal, no ha sido un año fácil el 2020 para Paz Padilla. A la muerte de su marido, hay que sumar la de su madre a los 91 años y la de su suegra, Ana Isabel, después de conocer el fallecimiento de su hijo. Todas estas ausencias han provocado que la periodista haya tenido que rehacer su vida por completo. Desde lo más básico, hasta lo más especial. Por ejemplo, una de las acciones que han cambiado desde la muerte de su marido ha sido su rutina diaria, tal y como se ha encargado ella misma de explicar.

"Por la mañana me levanto y hago mi meditación, también la hago por la noche. He hecho mi deporte y ahora a desayunar. Me ducho y luego me voy a ‘Sálvame’, mirad qué día más completo", comentaba en una de sus historias la humorista, con una sonrisa en la cara desde el porche de su casa y junto a su hija, una de las protecciones que ha tenido la presentadora durante este tiempo.

El mensaje que ha mandado a través de redes sociales

La humorista ha aprovechado el nuevo año y su perfil de Instagram para volver a referirse a su marido, una de las grandes ausencias de estas Navidades. La humorista se ha referido a él con un largo mensaje que ha ido acompañado de diversas fotos de ambas 'almas' han compartido en tantas ocasiones.

Ese ha sido precisamente que se ha marcado Paz para los próximos meses, que los momentos que ambos han vivido no queden en un baúl. Por ello, Paz Padilla ha arrancado este recién estrenado 2021 con un mensaje muy especial sobre su marido.

"NADA SERÁ IGUAL, porque tenía una vida completa. De haberlo sabido antes. No te hubiera dejado respirar sin compartir conmigo cada bocanada de aire. No te hubiera dejado dormir, hablando hasta que el sol nos sorprendiera. No te hubiera dejado partir en esa estación de Atocha que tanto me dolía el alma. Nunca hubiera soltado tu mano. No hubiera dejado de abrazarte para sentir tu piel. No hubiera dejado de besar esos labios de algodón de feria que tanto echo de menos. Sé que el 21 no será mejor, porque tú ya no estás. El 20 me dio la oportunidad, en nuestra habitación de agarrar tu mano, de besarte, de sentir tu piel acurrucarme en tu pecho, hablar sin decir ni una palabra, porque sabíamos lo que nos decíamos. No sé que me espera el 22, 23 o el 27, pero se que todo habrá merecido la pena, hasta decirte adiós,

Cada mañana encuentro consuelo en pensar que nos pudimos despedir y que nos volveremos a encontrar, esta noche tomaré las uvas, brindaré por ti y desearé ser feliz en el 21 como te prometí. Te quiero mi amor", ponía en un post la presentadora en su red de Instagram.

