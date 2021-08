'Pasapalabra' ya tiene sustituto para Pablo Díaz: un exconcursante con pasado mediático

Hace unos días en 'Pasapalabra' comenzó a concursar un participante ya conocido por los espectadores del popular espacio de las tardes de Mediaset. Marco Antonio Fernández volvía como concursante al programa de Telecinco presentado por Roberto Leal, que no ha dejado de cosechar grandes tardes de audiencia desde que se repartiese el bote.

Pablo Díaz ganó hace unas escasas semanas el bote de 'Pasapalabra' y desde entonces el concurso televisivo no ha dejado de estar en boca de todos gracias a las buenas audiencias que lleva recibiendo el programa desde entonces. Sin ir más lejos, la pasada semana el programa presentado por Roberto Leal consiguió casi un 30% de cuota de pantalla en su minuto de oro, lo que lo convirtió en uno de los programas más vistos de la semana.





También ha ayudado al programa el vivir momentos que nunca se habían producido, como fueron las "trampas" que uno de sus concursantes perpetró también el pasado martes. Transcurrió durante la prueba '¿Dónde están?', en la que uno de los participantes, sin saber que infringía las normas, decidió no responder a las preguntas que le faltaban por desvelar para empatar con su contrincante y, así, llevarse los segundos.

"Mejor porque así empatamos. Si hubiera fallado habría perdido todos los segundos", le explicó el concursante a su compañera, Ana Torroja. El problema llegó cuando la dirección del programa escuchó su comentario y optaron porque Leal interviniese. "No se puede hacer esto, son las normas de 'Pasapalabra', es verdad que no había pasado nunca. Cuando no tenéis tiempo, un cronómetro o un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar el resultado, por lo tanto, tienes cero aciertos", zanjó el presentador sevillano.

En esta ocasión 'Pasapalabra' ha dado que hablar por la aparición de un nuevo concursante, que ya había participado en el formato en el año 2019. Marco Antonio había estado en el programa durante ocho episodios, y ahora nuevamente se presenta al concurso con la aspiración de obtener un mejor resultado.

La particularidad del nuevo concursante que sustituirá a Pablo Díaz

La principal particularidad del participante es que es escritor y en el año 1994 fue finalista del Premio Planeta, uno de los más conocidos del panorama nacional, con su libro 'El interrogatorio'. El premio aquel año se lo había llevado todo un premio nobel como Camilo José Cela.

¡@marcantmf se vuelve a proclamar vencedor! ¡Se queda a tan solo dos palabras de conseguir el bote! ??????. https://t.co/DyOMSfTBlE#Pasapalabra309pic.twitter.com/nO0FXiFus9 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) July 16, 2021





Marco Antonio que es natural de Cádiz y tiene 53 años, es a priori un concursante con muchas posibilidades pues a pesar de su faceta de escritor, el gaditano es ingeniero técnico industrial electrónico e ingeniero en Organización Industrial, y, además, trabaja en el Real Instituto y Observatorio Astronómico de San Fernando en Cádiz, por lo que cuenta con una faceta multidisciplinar que le ayuda a abordar muchos temas diversos. Además, ha ganado premio de literatura como la primera de edición del certamen de ciencia ficción Isaac Asimov, con su libro 'Amanecer verde', y ha sido finalista del XIX Certamen de Letras Hispánicas Universidad de Sevilla en 2013.