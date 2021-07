Un concursante de 'Pasapalabra' pone en aprietos a Roberto Leal con una nueva trampa: "No lo puedes hacer"

Después de unas semanas en boca de todos, tras el paso por el programa de Pablo Díaz, en el que, tras haber aguantado 259 episodios, el joven tinerfeño se alzaba vencedor del tercer bote más alto de la historia del concurso televisivo; 'Pasapalabra' ha vuelto a saltar a la palestra mediática este lunes después de un hecho insólito que ha obligado a Roberto Leal a penalizar a un concursante.

El histórico formato de Antena 3 ha vivido esta semana un hecho que no había acontecido todavía en la larga historia del show televisivo. Roberto Leal se ha visto obligado a penalizar a uno de los concursantes, Javier, después de descubrir que este había cometido trampas.

La prueba se desarrollaba con normalidad mientras Javier, Ana Torroja y Leo Harlem intentaban descubrir las palabras que se escondían tras las casillas del equipo naranja, hasta que llegó el turno de Javier cuando solamente contaba con 13 segundos para finalizar la prueba.

Cuando al participante le tocó su último turno, solamente restaban 13 segundos para la finalización de la prueba. Tras desvelar algunas de las respuestas, únicamente le faltaba por adivinar cuatro respuestas para las que contaba con cuatro segundos.

"Mejor porque así empatamos. Si hubiera fallado habría perdido todos los segundos", le explicó el concursante a su compañera, Ana Torroja. Su problema llegó cuando la dirección del programa también escucho su comentario y decidió advertir a Roberto Leal.

El aviso de Roberto Leal tras detectar una trampa

"Realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa, que has tardado más de cuatro segundos en responder", señalo el presentador ante la supuesta trampa del participante.

"No se puede hacer esto, son las normas de 'Pasapalabra', es verdad que no había pasado nunca. Cuando no tenéis tiempo, un cronómetro o un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar el resultado, por lo tanto, tienes cero aciertos", zanjó el presentador sevillano.

Esta no es la única trampa que ha ocurrido en el programa esta temporada, después de que en episodios anteriores Pablo Díaz, también cometiese un "truco" con el que asombró al presentador. El joven que por aquel entonces todavía no contaba con su duro oponente, contra el que ganó el bote Javier Dávila, desveló su triquiñuela, "El teorema dice que en un gran porcentaje de los casos en las letras que no son Ñ, X o Y no van a aparecer palabras que las contenga", aseguró en un comentario más que replicado en redes sociales.