Pablo Díaz aclara qué hará con el millón de euros del bote de 'Pasapalabra': “Me encantaría”

Pablo Díaz ha conseguido el hito de hacerse esta semana con el bote de 'Pasapalabra': más de 1.800.000 euros, el tercer mayor premio de la historia de la televisión. Un momento que se ha convertido en viral casi al instante cuando Roberto Leal, el presentador del programa, se rompía de emoción al dar por buena la última respuesta que necesitaba el concursante para convertirse en millonario.

No obstante, como el propio Pablo reconoce, casi la mitad del premio tendrá que ir para Hacienda: “A lo mejor se queda en un millón limpio, pero es lo que hay, hay que hacerlo y ya está. Como cualquier otra persona”, comenta Díaz a Cristina López Schlichting en Fin de Semana COPE. “Desde luego, si uno se lo administra te soluciona bastantes cosas y yo quiero pensar que lo voy a administrar bien”.









Qué hará Pablo Díaz con el bote



Preguntado por el destino del dinero del bote, Pablo asegura que, en cualquier caso, no lo malgastará: “Cuando yo gané el bote no me planteé dejar de trabajar o estudiar”. “Yo sigo siendo streamer”, asegura el concursante, que ha amasado una buena cantidad de seguidores en su perfil de Twitch. “De hecho, literalmente ahora estoy por stream”, aseguraba mientras transcurría la entrevista. “Me encantaría seguir estudiando y ganar el bote es un incentivo para hacerlo, porque ese colchón te da seguridad”.

“Yo en Twitch principalmente toco el violín, es lo que he estudiado. También juego a videojuegos o explico cómo se prepara uno para el concurso”, comenta el ganador del premio del concurso de Antena 3 que, además, detalla lo que hará con el dinero: “Me gustaría estudiar un master de composición audiovisual, componer música para cine o videojuegos. Hay bastantes escuelas muy interesantes en Estados Unidos o en Europa”, apunta.





Pasapalabra: donde Pablo encontró el amor

“Yo conocí a mi novia actual en el propio programa”, confiesa Pablo a Cristina. Y es que ambos sabían de la existencia del otro, pero fue la prueba del concurso la que hizo de cupido. “Ya nos conocíamos antes en las redes y la seguía, pero fue a la silla azul y nos conocimos en el camerino y fue un flechazo”.

El ganador ha tenido también palabras para su abuela, quien fue pieza fundamental para que se apuntase al concurso: “Yo veía el programa con mi abuela de pequeño. Era muy lector y me gustaba mucho el vocabulario, aprender cosas nuevas en general. Acertaba muchas palabras y mi abuela me dijo que me apuntase”, relata

La propia Conchita, abuela de Pablo, ha participado en directo en la entrevista en COPE corroborando la versión de su nieto de lo que hará con el dinero: “No lo va a malgastar, comprará su piso. Estudiará, que estudie la carrera de piano. Tiene unos padres que le ponen los pies en la tierra, pero que siga estudiando, porque para eso está el dinero, para formarse”.