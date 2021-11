Pablo Motos para 'El Hormiguero' molesto por el gesto de Cristina Pardo en directo: "¿No te da vergüenza?"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, y la colaboradora del programa, Cristina Pardo, han protagonizado este jueves otro pequeño 'encontronazo' a causa de una cuestión que ya esta temporada ha derivado en otros rifirrafes entre ambos comunicadores.

Como es habitual cada jueves, Cristina Pardo acudía al plató del programa de Atresmedia para participar en la tertulia de actualidad, espacio que comparte junto a otros rostros conocidos del programa como Juan del Val, Nuria Roca, Tamara Falcó y el propio Pablo Motos.

Antes de comenzar la tertulia, el programa ha seguido la dinámica habitual, comenzando con el baile que marca cada uno de los programas protagonizados por 'Trancas y Barrancas'. En este sentido, el baile ha vuelto a ser motivo de choque entre el presentador y la colaboradora.

Esta temporada, esta cuestión parece estar provocando 'división' entre los diversos integrantes del programa, ya que de nuevo Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo no se han sumado de nuevo este jueves al baile.

Pero, durante la coreografía, se ha producido un detalle que ha llamado la atención a Pablo Motos, y es que Cristina Pardo no se encontraba ni acompañando el baile con las palmas. En este sentido, la presentadora de 'Más vale tarde' estaba distraída con el móvil.









"Para la música, ya no es que no bailes, es que estás mirando el móvil", ha señalado Pablo Motos después de que uno de sus productores, que sí participaba en el vídeo, le avisase de que Cristina Pardo estaba protagonizando esta actitud.

Ante estas palabras, Cristina Pardo ha querido lanzar una clara indirecta al presentador: "Te lo voy a explicar, si lo miro en mi programa, como no lo voy a hacer en el tuyo".

"¿Ha habido alguna noticia de interés? ¿No te da vergüenza? Estabas cotilleando con los de La Sexta", ha señalado el presentador con curiosidad por saber qué estaba mirando la presentadora. Al final, Cristina Pardo ha señalado que "estaba escribiendo a su madre".

El debate sobre el baile de 'El Hormiguero'

Este gesto ya generó la reacción del presentador hace varias semanas. Pablo Motos reaccionó y quiso reprochar el gesto a la colaboradora: "Me da vergüenza pertenecer a este equipo donde la mitad del equipo no se sabe el baile. ¡Es impresentable!.

Conociendo el humor que caracteriza al presentador, sus compañeros se lo tomaron a broma, y la propia Tamara Falcó se quiso justificar, en aquel momento, señalando que los compañeros que se han sumado al baile lo hacían mucho mejor que ella y así no se empañaba el momento, pero no reveló que no había sido invitada a los ensayos programados a comienzos de esta temporada.









Semanas más tardes, la propia Cristina Pardo desveló que este año no se sabían el baile porque parte del equipo no fue invitada a los ensayos que se programaron al comienzo de la temporada, ya que en la anterior sí participaban.