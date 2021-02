Pablo Motos asegura tener la clave por la que no ha enfermado durante el coronavirus: "Me ha salvado"

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', está preparado para regresar este mismo jueves al espacio de Antena 3, tras haber conseguido superar el coronavirus. Durante estas dos semanas, Motos ha sido sustituido por Nuria Roca, que ha conseguido cifras sorprendentes de audiencia. Pero el reconocido presentador nunca se ha marchado, y en varias ocasiones ha intervenido en el programa a través de videollamada.

El pasado uno de febrero, la noticia irrumpía minutos antes del comienzo del programa. A través de las redes sociales, el propio Pablo Motos informaba que no estaría presente en el plató de 'El Hormiguero' tras haber tenido un contacto estrecho. Este hecho marcó un hito en el programa, ya que era la primera vez en 15 años del programa en el que Pablo Motos no iba a presentar el programa.

Pablo Motos regresa a 'El Hormiguero'

Rápidamente, la máquina de producción se puso a trabajar y unos instantes Nuria Roca estaba preparada para presentar el espacio, que desde hace ya muchas temporadas a compaña a la audiencia de nuestro país en las noches de Antena 3.

Al día siguiente, el positivo de Pablo Motos se confirmaba y anunciaba que durante unos días estaría lejos del programa, pero que seguiría interviniendo en ciertas ocasiones a través de una videollamada: este miércoles ha sido la última.

"Estoy encerrado y no puedo más porque no he podido salir a la calle para nada, tengo que estar los 10 días aquí. He pensado mucho y después de pasar el coronavirus querría dar un consejo con todas mis fuerzas, aunque no es la primera vez que lo doy", ha subrayado el presentador con un rostro de ilusión tras confirmarse su regreso al plató de Atresmedia.

Durante su intervención, de unos seis minutos, de duración, Pablo Motos ha repasado algunos de los momentos más complicados de su confinamiento, explicando que en algunas ocasiones ha tenido que ser muy consciente de la situación para no caer en el aburrimiento y habituar a tu cuerpo a tener fuerza de voluntad: "¿Por qué no tienes fuerza de voluntad? A tu cerebro no le gusta que cambies nada porque eso le haría cambiar también a él. Cuando tú quieres cambiar algo, tu cerebro lucha, y esto es literal, contra ti buscando tus puntos débiles. Eso hace que siempre tengas una excusa para no hacer el cambio. Si sabes que eso es parte de un proceso, y haces eso durante cuatro semanas, el cambio se convierte en una costumbre".

El balance de Pablo Motos tras superar el covid-19

Por último, uno de los momentos más curiosos de la entrevista ha llegado cuando Pablo Motos ha explicado un de los puntos que le ha permitido pasar el coronavirus con síntomas leves: "Yo tenía un problema grande y es que soy asmático, si pillaba la covid era un problema, pero también tenía una gran ventaja, que hago mucho deporte. Dicen los médicos que eso es lo que me ha salvado, de momento mi sistema está fuerte porque hago deporte cada día. Lo que te cambia la vida no es lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces a diario".

�� Pablo Motos: "La fuerza de voluntad es una batalla que dura 4 semanas" #HazasVeigaEHpic.twitter.com/8goC84vCiK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 10, 2021

