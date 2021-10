Pablo Motos deja a cuadros a Nuria Roca al confesarle cuál es su mayor miedo: "Todos los días pienso"

Este domingo, Nuria Roca ha estrenado su nuevo programa en La Sexta y ha contado con varios invitados, entre ellos Pablo Motos. El presentador de 'El Hormiguero' ha mantenido una charla distendida con Nuria en el sofá de 'La Roca' y le ha realizado varias confesiones a su compañera de profesión y amiga, entre ellas, cuál es su mayor miedo.

Durante la entrevista, ambos han recordado el momento en el que el presentador dio positivo por coronavirus y Nuria Roca tuvo que ponerse al frente de 'El Hormiguero' y ejercer de presentadora. "Te diría que cuando a uno le pasa una cosa muy gorda es como cuando pierdes a un ser querido tú al principio no te das cuenta de lo que está pasando", reflexionaba Pablo.

Motos explicaba como vivió el momento en el que tuvo que abandonar el programa, horas antes de su inicio por sospechas de ser positivos: "a mí me dicen que puedo estar positivo, que me vaya a mi casa. De repente mi socio me está diciendo que fuera, llevo 15 años sin fallar ni un solo día y menos mal tú y yo habíamos hablado todo y tú habías venido a los ensayos sabías cómo funcionaba perfectamente".





"Siempre pasa de repente y de repente yo recuerdo que yo me estaba yendo y a ti te estaban diciendo que tú presentabas el programa esa noche. De repente estaba conectando contigo y tú estabas haciendo el programa y yo no me enteraba mucho. Además tenía miedo porque yo soy asmático, están muriendo cientos de personas cada día y está viendo los datos y dices bueno igual dentro de diez días estoy en la UCI o muerto con lo cual eran muchas emociones", explicaba el presentador ante la atenta mirada de Nuria Roca.

La presentadora aprovechaba la visita de su amigo en el estreno de su programa para darle las gracias "por su generosidad" en el momento en el que tuvo que coger el relevo del programa, por "estar pendiente de todo y darle las claves" para que programa saliera bien.

Pablo Motos confiesa a Nuria Roca uno de sus mayores miedos

Llegaba entonces uno de los momentos clave de la entrevista en el que Roca le preguntaba a Motos a qué tiene miedo, y el presentador, con total naturalidad le respondía diciendo "yo tengo miedo, no a envejecer ni tampoco a la muerte, pero sí que tengo miedo al proceso. Creo que la parte más dura de la vida es la que me viene ahora y tengo miedo a la decrepitud, tengo miedo a perder fuerza, a no ser autónomo a depender de los demás, a que se me vaya la cabeza. A esta parte de la vida que dices no sé si lo que me espera es una vejez saludable o voy a tener un ictus, o voy a tener un cáncer, o me va a pasar algo"

Con la serenidad que le caracteriza, Motos continuaba diciendo, "eso me da miedo yo todos los días pienso en la muerte todos los días", una frase que dejaba sorprendida a Nuria. "Pienso que pasará cuando me muera y es una cosa que aunque parezca raro, me calma porque cuando por ejemplo tengo un problema o me he enfadado con alguien o alguien ha hecho algo que no me gusta, hay un momento en el que pienso, igual es esta noche porque algún día tendré razón", concluía Motos.

??Pablo Motos cuenta a qué tiene miedo: "A la decrepitud, a perder fuerza, a no ser autónomo" #LaRoca1 ? https://t.co/BpyEt374Vtpic.twitter.com/ihuOiEeDuR — La Roca (@LaRocaLaSexta) October 10, 2021