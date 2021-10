Pérez-Reverte lanza un rotundo mensaje a Irene Montero desde el plató de 'El Hormiguero': "Esos extremos"

Pablo Motos ha recibido este jueves en el plató de 'El Hormiguero' al escritor Arturo Pérez-Reverte que ha presentado su nueva novela que lleva por título 'El italiano'. El escritor ha hablado acerca de la muerte, de lo que es para él el concepto de enemigo, ha contado su experiencia en las redes sociales y ha comentado algunos aspectos del lenguaje, momento en el que ha dejado un mensaje para Irene Montero.

Pablo Motos ha recibido a uno de los invitados que más expectación generan en su programa. Motos volvía hace un mes al plató de Antena 3 para volver a tomar las riendas del espacio, tras un verano con programas repetidos de la pasada temporada. Una de las novedades de la temporada es la sección de monólogos que protagoniza el presentador y en los que habla abiertamente de temas que afectan a cualquier persona. En concreto esta semana se ha pronunciado acerca de amor y lo que significa para él.

Pablo Motos se sincera en 'El Hormiguero' al hablar del amor: "Qué decepción"





En la visita de este jueves, Motos ha contado con Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'. El escritor ha revelado al inicio de la entrevista que "no le gustan los platós" debido a los recuerdos que le traen, unas declaraciones que ponen en valor que Pablo haya conseguido que Reverte visite el programa. Una buena parte de la entrevista ha estado centrada en el lenguaje, debido al papel de Académico de la RAE del invitado.

Pérez Reverte charla con Pablo Motos sobre el lenguaje

Reverte ha sido criticado en numerosas ocasiones por mostrarse en contra del lenguaje inclusivo y ha querido explicar desde 'El Hormiguero' la perspectiva que tiene del tema. "Es verdad que el lenguaje se basa en muchas pautas machistas, pero no puedes violentar y que se produzca el cambio en cuatro días vía decreto. Yo trabajo con el lenguaje y necesito que la lengua sea limpia, práctica", argumentaba.

Aprovechaba la ocasión también para defender el papel de la Academia, asegurando que "ha sido machista como la sociedad, poco a poco va cambiando, pero no puedes estirar de la planta para que crezca porque se seca". Y añadía, "cuando el feminismo ultraradical pretende meterse en temas de lenguaje me burlo, me río y les digo que se vayan a hacer puñetas".

Además destacaba la importancia del significado de las palabras. "Quien lee un libro, tiene que saber lo que significan las palabras. Cualquiera que esté en el español debe de estar en el diccionario porque es un registro notarial de la lengua. ¿Cómo vas a leer a Galdós, Cervantes o Lope de Vega si has prohibido la mitad de sus palabras? No puedes hacerlo. Ninguna feminista, seria, filóloga, cae en esos extremos ridículos. Caen los analfabetos".

Para cerrar lanzaba un contundente mensaje sobre lenguaje y feminismo diciendo:"¿Me va a cambiar el lenguaje a mí Irene Montero? ¿Me va a escribir un libro? Con todo el respeto, no puede ser, señora, lo siento mucho, dedíquese usted a lo suyo, que es la política, y a la lengua española déjemela tranquila".