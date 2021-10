Las consecuencias que ha tenido para Pablo Motos la visita de Pérez-Reverte a 'El Hormiguero'

Este jueves, Pablo Motos recibía en el plató de 'El Hormiguero' al escritor Arturo Pérez-Reverte. Una visita muy esperada por el presentador, a quién le costó que Reverte aceptara la invitación. El escritor ha reconocido que "no le gustan los platós" debido a los recuerdos que le traen pero finalmente sí acudió al de Antena 3.

Su visita ha dado mucho de sí y ha sido muy comentada. Después de hablar de su libro, el escrito tocó dos temas más polémicos. Por un lado habló del lenguaje, dejando un recado a Irene Montero y más tarde un recado a Irene Montero, Pedro Sánchez, dejando unos calificativos muy particulares.

Los mejores momentos de Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero'

Respecto al lenguaje, Reverte reconocía que el lenguaje "se basa en muchas pautas machistas" pero también afirmaba que no se podía producir un cambio "en cuatro días vía decreto". En su conversación con Pablo Motos aprovechaba para defender el papel de la Real Academia de la Lengua, de la que es miembro. Reconía que la RAE "ha sido machista como la sociedad, poco a poco va cambiando, pero no puedes estirar de la planta para que crezca porque se seca". Y añadía, "cuando el feminismo ultraradical pretende meterse en temas de lenguaje me burlo, me río y les digo que se vayan a hacer puñetas".





Para cerrar el bloque del lenguaje lanzaba un contundente mensaje vinculado con el feminismo, directamente dirigido a la ministra de Igualdad diciendo: "¿Me va a cambiar el lenguaje a mí Irene Montero? ¿Me va a escribir un libro? Con todo el respeto, no puede ser, señora, lo siento mucho, dedíquese usted a lo suyo, que es la política, y a la lengua española déjemela tranquila".

En la parte político, Pablo Motos le preguntaba por el "casting de político que tenemos ahora", asegurando que "hay una cosecha...". Y recordaba a Reverte que definió a Sánchez como "un valiente, pero también como un killer". Ante esta pregunta, el novelista no se mordía la lengua. "Hace tres años dije que era valiente, que no tenía escrúpulos, inmune a las hemerotecas y que aguantaría bastante bien. Era un pistolero y los iba a matar a todos. Y así ha sido, ha matado a todos, incluso a los sicarios que mataban en su nombre y al rey no porque lo necesita, sino, también lo mataría", comentaba.

Este jueves, 'El Hormiguero' ha logrado un 14,7% de share y 2.242.000 de espectadores, situándose en el segundo puesto entre los programas más vistos del prime time y en el cuarto más visto del día. Desde la cuenta de Twitter del programa han querido destacar la buena cifra en cuanto a números de espectadores. Un tuit cuyas respuestas aclaman la visita del escritor y lo que les gustó el programa.

Anoche fuimos el programa más visto de la televisión con 2.242.000 telespectadores ¡Gracias a @perezreverte y a todos los que nos visteis! ♥? #felizviernes#PerezReverteEHpic.twitter.com/GXbenBWHki — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 8, 2021