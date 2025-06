Un general retirado de la Guardia Civil señala cómo va a cambiar la actuación los agentes tras los intentos de desprestigiar a la UCO

La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil protagoniza las noticias de la actualidad de las últimas jornadas.

El general retirado de Brigada de la Guardia Civil, Pedro Garrido, es uno de los muchos que defienden a la institución de las acusaciones vertidas por parte del PSOE y por ello ha escrito una carta de apoyo a la UCO.

En ella manifiesta que hay interés por desprestigiar a la unidad, así como presiones de poderes fácticos para los que no hay límites éticos ni morales. Este miércoles ha venido a 'Herrera en COPE' para compartir sus argumentos y explicar cómo se está viviendo la situación a nivel interno.

"No me atrevo a decir que no haya habido responsables que hayan salido en defensa, porque se ha podido dar en el ámbito interno. No dudo que los mandos de los afectados hayan escuchado a estas personas y les hayan atendido para animarles a continuar", ha comenzado diciendo.

Sin embargo, asegura que "echa en falta" que "esa comunicación no se haya trasladado de una manera pública para evitar que se reproduzcan estas acciones desde ámbitos externos. En este caso, sí hay que dar el aviso de que es una actuación contra la que se va a luchar, como cualquier otra que pueda ser delictiva".

En cuanto a cómo se ha vivido la situación por parte de los agentes del cuerpo, apunta que "el riesgo está en que los guardias civiles puedan sentir que no están suficientemente amparados y que pueden dudar, en algún momento, de cumplir con su deber. Conociendo a los guardias, creo que eso no va a ocurrir. Puede darse el efecto contrario, que ante una dificultad, uno se sobrepone, afrontándola y actuando lo mejor posible".

Añade que los agentes están acostumbrados a trabajar con presión, aunque "en este caso es más mediática que judicial y estamos habituados a trabajar bajo presión judicial".

¿La UCO tiene información que no se ha contado?

Ante la pregunta de si es posible que la agresividad contra la UCO obedezca a que la institución sabe más de lo que ha contado, asegura que estar "completamente convencido" de que "lo que sepa la UCO lo sabrá el juez instructor en la causa.

Como toda causa, cuando se levanta el secreto, la información pasa a las partes y estas la usan como buenamente puedan. Estaría por asegurar por mera especulación es que la UCO no guarda esa información para actuar contra nadie que no sea un encausado".

Lo que más le ha llamado la atención

Por último, destaca que lo que "más le ha llamado la atención" de la campaña del Gobierno es "la propia actuación de unas personas buscando irregularidades de los investigadores, independientemente de que estén o no vinculados a la causa, es decir, relacionadas con su vida personal con objeto de desprestigiarlos, algo que no suele ocurrir".