Nuria Roca confiesa cómo se siente ante el estreno de su nuevo programa en La Sexta: "No me apetecía"

Este domingo, Nuria Roca arranca su esperado proyecto televisivo en La Sexta, el programa 'La Roca' que sustituye el espacio que dejó Cristina Pardo al finalizar su programa 'Liarla Pardo' para ponerse al frente del formato diario 'Más vale tarde'. La presentadora conducirá un magacín de actualidad "donde busca que prime la sonrisa y el humor". Horas antes de su estreno, Roca ha hablado sin tapujos del nuevo programa.

En la presentación del programa, la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, aseguraba que se han realizado algunos cambios respecto al espacio de Cristina Pardo, principalmente para rebajar el contenido político y dar más cabida a un "tono desenfadado de entretenimiento", de 15:30 a 20:00 horas. "Hemos desarrollado un formato de magazine muy centrado en Nuria Roca", agregaba tras reconocer que "vamos a ver a la Nuria más real porque no se puede mantener un papel durante tantas horas".

Respecto a los colaboradores, cuyos nombres se han ido conociendo en los últimos días, Ferreiro apuntaba que "queremos hacer un programa diferente a 'Liarla Pardo'. Por eso buscamos una serie de colaboradores diferentes, otro plató... La personalidad de Nuria ya marca un programa diferente".

Nuria Roca habla abiertamente de su nuevo programa en La Sexta

En una entrevista en el portal 'Bluper', Nuria Roca ha revelado más detalles del programa y como se siente antes del estreno. Respecto a sus aportaciones personales, además del nombre, Roca afirma que va a ser "el hilo conductor del contenido y la que se encargue de repartir juego", y recordaba que son cuatro horas y media de programa en la que dejar "impreso su carácter".





Ante la pregunta de si le sigue "dando vértigo el directo pese a los años", la presentadora es tajante. "A mí cualquier directo con el espectador me da vértigo, porque los espectadores merecen todos los respetos y quiero hacerlo siempre de la mejor manera posible. Pero ese respeto y ese nervio son absolutamente necesarios, si no no podría hacerlo", explicaba.

También tenía tiempo para hablar de Cristina Pardo y de su relevo. Asegura que "va a haber conexión con Cristina", porque tiene "mucha curiosidad por saber que hace ella ahora un domingo". Y confiesa que, además de compañeras son amigas, que sigue su nuevo programa y que cree que ella "tendrá una cita" con La Roca todos los domingos.

Para concluir, Nuria Roca responde ante si tenía ganas de "volver a estar en primera línea televisiva" con unas palabras muy sinceras a la par que rotundas. "No me apetecía volver a la tele por la tele en sí. Me apetecen los proyectos y me gusta contar cosas independientemente del soporte. Es muy importante el proyecto y el equipo con el que puedas trabajar", confesaba.

Mañana recibimos a...

? Mercedes Milá

? Pablo Motos

?? Carlos Latre

?? @nuriarocagranel está MÁS QUE PREPARADA

?? Os esperamos a las 15.30h. en @lasextatvpic.twitter.com/STdc6ZPLa4 — La Roca (@LaRocaLaSexta) October 9, 2021