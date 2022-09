Pablo Motos confiesa las diferencias que sufre con su mujer en su matrimonio: "Tengo que fingir..."

Este jueves,Pablo Motos cerró la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Carmen Maura. La actriz fue al programa de Antena 3 con motivo del estreno de su nueva película, 'Rainbow', que llega a los cines el 23 de septiembre y en Netflix a partir del 30. Tras la entrevista, el presentador dio paso a la tertulia que se lleva a cabo cada jueves en el programa de Trancas y Barrancas, la que es protagonizada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca.

Después de hablar de la situación en Inglaterra tras el fallecimiento de Isabel II, el valenciano quiso saber qué es lo que más desquicia a sus colaboradores. "A mí me fastidia bastante y es la gente que radia lo que está haciendo", comenzaba respondiendo Del Val, señalando que Roca lo hace. "¿Has estado en mi casa?", reaccionaba Motos, haciendo referencia a que su mujer también lo hace.

"Voy a dirigirme yo en defensa de Laura. La pobre no hace más que salir en la tertulia y no se puede defender", decía de pronto Cristina Pardo en defensa de la pareja del presentador. "Es una persona agradable que te está contando lo que está haciendo", opinaba la periodista. "Es que no sé si está hablando conmigo o no. Y la mayoría de las veces no está hablando conmigo", se quejaba el presentador.

Por su parte, Pardo reconoció que le sacan de quicio las personas con "poco nervio", pero asegura que "no es muy discutidora, pero tiene mucho pronto". "Se me pasa rápido, pero me quedo tan disgustada que me cuesta un par de días recuperar la energía", confiesa la periodista. "A mí el enfado se me pasa enseguida", decía Roca por su parte, aunque Del Val no parecía estar de acuerdo.









"En esto mi mujer es totalmente diferente"



"Yo no puedo. Tengo que mantener un poco el personaje", decía al respecto Motos. "Es verdad que nuestras discusiones duran tres minutos. Luego se nos olvida. Podemos tener una bronca y, a la media hora, bajas a la cocina y tomamos un café. Y ya está", contaba el escritor sobre su matrimonio. "Y no te acuerdas ni de por qué has discutido", corroboraba la presentadora de 'La Roca'. "Ese debe ser el secreto ¿Cuánto lleváis juntos?", quiso saber Tamara Falcó. "Va a ser eso", asentía Roca. "La ausencia de memoria", bromeaba el presentador.

"¿Te dura el cabreo?", preguntó Pardo al conductor del espacio, dado que era el único que quedaba en responder. "A mí sí", reconocía el presentador muy claro. "Estoy acostumbrado a que en la televisión hay que elevar el tono de voz. Me hacen una pregunta de algo y digo '¡No!'. Y me doy cuenta de lo fuerte que lo he dicho", confesaba el conductor del espacio. "Me preguntan que por qué hablo así y yo le digo que porque sí. Entonces, ya tengo que fingir una cosa que viene de la nada", cuenta.

"Si estoy cabreado no puedo entrar luego sonriendo a la habitación. Entonces, finjo hasta que hay un momento en el que te cansas, por el propio agotamiento. En esto mi mujer es totalmente diferente", apunta el presentador, señalando que suele aguantar el enfado y que a su mujer le pasa lo contrario: "Mi mujer discute, se le pasa y después tiene la sonrisa más maravillosa. Y todo sigue igual". "Entonces, yo tengo que fingir que mi personaje también se ha desenfadado. Yo estoy siempre fingiendo", revela Motos entre risas.