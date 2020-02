 Pablo Iglesias, ante el beneplácito de TVE, "mete en la cárcel" a Pablo Casado

Pablo Iglesias ha pasado por 'Los Desayunos de TVE' para ser entrevistado por Xabier Fortes. Una entrevista donde se habló de la devolución de inmigrantes en Melilla, de derechos humanos, del nuevo decreto que regula la publicidad de casas de apuestas, o de la celebración del 8 de marzo entre otras cosas.

Uno de los temas por los que ha sido preguntado el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, ha sido la futura mesa de negociación de Cataluña. Sobre este asunto ha sido preguntado sobre los miembros que compondrán esta mesa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la Generalitat de Quim Torra. Sobre si Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republinaca de Catalunya (ERC), condenado por sedición y malversación a 13 años de cárcel, formaría parte de esta mesa, Iglesias ha tendido 'puente de plata' al líder catalán: "No podemos decidir quiénes son nuestros interlocutores, y Junqueras, esté o no fuera de la cárcel, es el jefe de ERC, porque así lo ha querido ERC. Y además ese señor ha recibido muchos votos. Un Gobierno no tiene la capacidad de vetar a nadie y tiene que asumir quiénes son los interlocutores".

Pablo Iglesias junto a Oriol Junqueras

El comentario amenazador de Iglesias a Pablo Casado y un futuro entre rejas

Aprovechando estas palabras, el vicepresidente segundo del Gobierno, ha lanzado un mensaje amenazador a Pablo Casado con la cárcel como protagonista. Cuando era preguntado por Xabier Fortes, que no le ponía en ningún aprieto con sus cómodas preguntas, sobre si se volvería a reunir con Junqueras en presión, repitiendo la imagen que se dio en octubre de 2018, Iglesias ha defendido que sí, y que "si el señor Casado acaba un día en la cárcel, y sigue siendo el jefe del Partido Popular, y tengo que hablar con él, pues iré a la cárcel a ver al señor Casado", decía ante un Fortes que asentía gustosamente.

“Si el sr ⁦Casado acaba un día en la cárcel...”, dice #IglesiasLosDesayunos .¿Puede un vte decir eso en ⁦@rtve⁩ pública?. ¿Compara ⁦⁦@PabloIglesias⁩ a ⁦@pablocasado_⁩ con el condenado y encarcelado ⁦⁦@junqueras⁩ ?. ⁦⁦@xabierfortes⁩ asiente pic.twitter.com/CRLZEFWYoj — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 24, 2020

La queja de los trabajadores de TVE

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas para los trabajadores del propio ente público. La 'Plataforma TVE libre', formada por los empleados que denuncian los vicios de la Administradora Única de RTVE, Rosa María Mateo, han denunicado en redes sociales estas declaraciones: "¿Puede un vicepresidente decir eso en la RTVE pública?, ¿Compara Pablo Iglesias a Pablo Casado con el condenado y encarcelado Oriol Junqueras?".