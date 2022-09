Orestes revela la regla mnemotécnica que usa en el Rosco de 'Pasapalabra' y Roberto Leal no da crédito

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul y los empates ya se han convertido en algo habitual para ellos. Incluso han estado a punto de completar el Rosco y llevarse el bote en varias ocasiones.

Esto es lo que pasó la semana pasada, durante el duelo número 70 de 'Pasapalabra'. Rafa no se encontraba en su mejor partida y, tras alcanzar los 22 aciertos, decidió que se agotase el tiempo. De esta forma, Orestes se quedó solo ante el Rosco con la oportunidad de tener cierta ventaja y hacerse con la victoria. Por el momento, solo marcaba 21 aciertos y ninguno de los dos quería arriesgar para intentar quedarse el empate y librarse de la Silla Azul.





"Tenía esa regla mnemotécnica y no me he acordado"



Es por esto por lo que ambos iban con mucho cuidado hasta que a Orestes no le quedó más opción que arriesgar para ir a por el acierto número 22 y empatar. El concursante reconoció tener varias opciones en mente, pero no tan claras como para completar el Rosco. No obstante, fue a por la victoria del programa. Tras varios 'pasapalabra' acertó y logró dar con el empate. Sin embargo, quiso ir a por los 1.200 euros y siguió probando suerte.

Gracias a ello, marcó los 23 aciertos, logrando así convertirse en el ganador para ocupar el equipo naranja en el próximo programa, además de enviando a Rafa a la Silla Azul. "Con la F: montaña de Vietnam que es el punto más elevado del país", leía Roberto Leal. "Fispan", decía Orestes, aunque no acertó y la respuesta correcta era "Fansipan". Como consecuencia, el participante se llevó las manos a la cabeza y el presentador no pudo contener la risa al escuchar la justificación del error del participante.

"¡Fansipan, eso! Es cierto, ¡la sabía! Es que además tengo una regla mnemotécnica para Fansipan, que es 'te quiero si hay pan", aclaraba Orestes, provocando la carcajada del conductor del espacio. "¡Si es que además la vi el otro día, macho! Pues esto era un 24 [24 aciertos]. Jo***, macho. Tenía esa regla mnemotécnica y no me he acordado, qué pena porque la tenía. ¡Ay, ay, ay!", se lamentaba el concursante.

De hecho, este error le hizo perder la ventaja que tenía sobre Rafa y convertirse en el perdedor del programa, pasando a ser él quien tendría que enfrentarse a la Silla Azul en el próximo programa. "Me encanta", se limitaba a decir el presentador entre risas, sin poder olvidar el truco que le acababa de explicar el concursante.