Omar Montes denuncia que le hayan suspendido un concierto por negarse a ponerse mascarilla: "Me huele raro"

No dejan de lloverle las polémicas al cantante Omar Montes. Durante esta cuarentena ha vivido la cara y la cruz del señalamiento de los medios de comunicación. La cara fue la propuesta que el joven apoyó durante los peores momentos del COVID-19 cuando ayudaba repartiendo alimentos por todo Pan Bendito, su barrio, entre personas necesitadas.

La cruz, la vivió Montes cuando se descubrió que había asistido a una fiesta en un chalet en la que había más de 100 personas cuando en Madrid todavía estaba activo el estado de alarma y no había comenzado la desescalada.

Ahora se enfrenta a unas graves acusaciones después de que se suspendiera un concierto que tenía previsto para este domingo por negarse él y su equipo a usar la masacarilla. Han sido el Ayuntamiento de Fuengirola, el recinto Marenostrum Fuengirola, la promotora Caviar Urban Music y el patrocinador Sik Silk han decidido suspender el concierto. Así lo han dejado ver en un comunicado en el que informan que: "fueron advertidos sobre la necesidad de usar la mascarilla obligatoria, advertencia que ignoraron". "Ante esta actitud incívica y perjudicial ejemplo que para todos supone, creemos que es nuestra obligación moral suspender el concierto programado para esta noche", avisaba este comunicado.

Por su parte, el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero, en declaraciones a El Español, arremetía en contra del cantante urbano: "No estamos dispuestos a permitir que nadie eche todo este esfuerzo por tierra con actitudes o acciones incívicas como las que hemos vivido hoy. Estas conductas no tienen cabida en nuestra ciudad, ni tampoco en Marenostrum Fuengirola- Edición Limitada, que tanto esfuerzo nos ha costado adaptar a las normas sanitarias para que pueda celebrarse este verano".

La versión de Omar Montes: "Algo me huele raro"

Todo habría sucedido durante la mañana del domingo. El de Pan Bendito asistía a un acto del Banco de Alimentos a entregar un cheque para un niño, ese acto se llenaba de curiosos que no dudaban en pedir una foto al artista, todo ello sin medidas de seguridad. Así lo ha explicado también el propio Omar Montes en sus redes sociales donde ha dado una versión muy diferente a la ofrecida por los organizadores del evento.

Mientras que la organización muestra que el artista y sus compañeros se habían negado a ponerse la mascarilla, el cantante ha dado su versión de los hechos que lejos de parecerse a la oficial, discrepa en casi todos los puntos.

Que para coger el cheque no estaba drogado ni bebido... ni me hacía falta mascarilla... pero para el concierto si??? Algo me huele raro... si tanto problema hay porque cogéis el dinero?? Pa eso no pasa nada no,,? — Omar Montes (@omarmontesSr) July 12, 2020

Según explica el joven en un vídeo y también en un comunicado, que la verdad detrás de esta cancelación sería que "no han vendido suficientes entradas y no tenían para cubrir los gastos". Así Montes ha explicado que él iba a dar un dinero y que de repente ha aparecido mucha gente: "Me están haciendo una performance; no me han pagado ni un duro. He venido hasta Málaga, he ido a un sitio benéfico. Yo le he explicado que soy una persona de riesgo y que no llevaba mascarilla en ese momento. Le he avisado de que me podían pegar algo y él me decía que no, que no pasaba nada", relataba en un vídeo desde un chalet de Málaga donde ha contado con los testimonios de su equipo, y también ha mostrado mensajes y audios de algunos de esos fans que se habían quedado sin ir al concierto.

De la misma forma, Montes explicaba que él no necesita llevar mascarilla porque está enfermo de asma y de polinosis, y que le resulta raro que por la mañana para coger el dinero nadie le hubiese puesto ningún problema, y sin embargo para el concierto ya estaba todo mal. Además ha denunciado que a su equipo les han acusado de ir bajos los efectos de alguna sustancia: "Le han dicho a mi equipo que se suspende porque hemos llegado borrachos. Ni mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos. Aquí ninguno tomamos alcohol", se defendía Montes afirmando que en la vida ha probado el alcohol, al igual que muchos de su equipo.

Finalmente, para compensar a algunos de los fans del cantante que habían hecho un gran esfuerzo para asistir al concierto, Omar ha invitado a varios de ellos al chalet en el que estaba hospedado junto a su equipo. Habrá que ver, si tal y como ha dicho el de Pan Bendito, este interpondrá acciones legales contra los organizadores, o por su parte, si los organizadores del evento han dicho la última palabra.

